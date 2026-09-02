Qué significa encontrar una servilleta en la puerta del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar.

Encontrar una servilleta de papel enganchada en la manija de la puerta del coche puede parecer un descuido o una simple casualidad, pero en realidad puede ser una señal de alerta. Se trata de una técnica que utilizan algunos ladrones para marcar los vehículos que tienen intención de robar.

El método es discreto y por eso conviene conocerlo. La Policía ha advertido de que los delincuentes han adoptado una vieja técnica de los robos en viviendas, la del marcaje, y la han trasladado a los coches. Saber qué significa ese detalle y cómo reaccionar puede evitar un disgusto.

El paso a paso del truco de la botella y los peligros que puede conllevar. Shutterstock

En qué consiste el truco de la servilleta en la puerta

Los ladrones colocan una servilleta de papel, tipo kleenex, en la manija o el tirador de la puerta de un coche estacionado. A simple vista parece basura o un olvido, pero funciona como una marca: si al cabo de unas horas o unos días la servilleta sigue ahí, sin que nadie la haya retirado, los delincuentes deducen que el vehículo lleva tiempo sin usarse.

Ese dato les resulta muy valioso. Un coche con poca actividad es, para ellos, una presa fácil: pueden actuar con más tiempo y menos riesgo de ser sorprendidos. La servilleta, por tanto, no es una distracción, sino una forma silenciosa de seleccionar objetivos.

Las medidas de precaución que deben tomarse para evitar robos.

Por qué los ladrones marcan los vehículos antes de robarlos

La eficacia del método está en su discreción. A diferencia de otras técnicas más aparatosas, el marcaje no requiere contacto con la víctima ni levanta sospechas, porque nadie presta atención a un papel en la puerta del coche.

Según ha alertado la Policía, estas marcas aportan a los ladrones información útil, como los horarios del propietario o el nivel de uso del vehículo. En muchos casos no se trata de robos improvisados, sino de coches de cierto valor que se sustraen incluso por encargo, después de que una red de observadores localice la pieza y siga su patrón de uso durante horas.

Qué otras señales usan los ladrones para marcar un coche

La servilleta no es la única marca de la que ha avisado la Policía. Hay otras señales que conviene vigilar en el vehículo:

Los limpiaparabrisas levantados. Si aparecen subidos y nadie los baja, los ladrones interpretan que el coche registra poca actividad.

Marcas cerca de la cerradura. Una simple cruz u otro símbolo garabateado junto a la puerta puede ser un código identificativo entre ellos.

Objetos extraños en la carrocería o las ruedas. Cualquier elemento colocado de forma deliberada puede cumplir la misma función de marcaje.

Qué hacer si encuentras una servilleta en la puerta del coche

Ante la aparición de este tipo de señales, la principal recomendación es no ignorarlas. Estas son las pautas a tener en cuenta:

Si encuentras una servilleta en la manija, los limpiaparabrisas levantados o una marca extraña, retírala y hazla desaparecer sin dejar rastro.

Presta atención a tu alrededor y comprueba si hay personas o vehículos sospechosos merodeando cerca de los coches.

Si la situación te parece extraña o se repite, avisa a la Policía para que pueda analizar la señal.

En la medida de lo posible, evita dejar el coche muchos días en el mismo sitio sin moverlo, sobre todo en zonas poco vigiladas.

Qué otras estafas y técnicas ha alertado la Policía

El marcaje no es el único método del que han avisado las autoridades. En los últimos tiempos, la Policía y la Guardia Civil han detectado diversas técnicas que se aprovechan de los descuidos de los conductores.

Una de las más conocidas es el “método de la siembra”, en el que los delincuentes lanzan un objeto al suelo junto al coche para que el conductor se distraiga al bajar o al subir, momento que aprovechan para sustraer sus pertenencias. Como recuerdan las autoridades, ante cualquier señal rara o cualquier persona que intente llamar la atención de forma sospechosa, lo más seguro es mantener la calma, no perder de vista los objetos de valor y avisar a la Policía si algo no encaja.