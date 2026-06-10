Mezclar bicarbonato de sodio con orégano: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más versátiles del hogar, mientras que el orégano suele estar reservado para la cocina.

Sin embargo, cuando ambos ingredientes se combinan pueden convertirse en un poderoso aliado para neutralizar olores, aromatizar ambientes y mantener distintos espacios de la casa más frescos de forma natural.

Esta mezcla casera ganó popularidad en los últimos años porque aprovecha las propiedades absorbentes del bicarbonato y el intenso aroma del orégano para crear una solución económica, ecológica y muy fácil de preparar.

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con orégano

La combinación de estos dos ingredientes puede utilizarse en distintos ambientes del hogar gracias a sus propiedades complementarias.

Mezclar bicarbonato de sodio con orégano: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

El bicarbonato actúa absorbiendo la humedad y neutralizando los malos olores, mientras que el orégano aporta un aroma agradable y contiene compuestos naturales que ayudan a mantener ciertos insectos alejados.

Entre sus usos más habituales se destacan:

Neutralizar olores en cocinas y alacenas.

Aromatizar ambientes cerrados.

Reducir malos olores en tachos de basura.

Colocar en zapateros o placares para mantenerlos frescos.

Ayudar a ahuyentar algunos insectos de forma natural.

Cómo preparar esta mezcla casera

La preparación es extremadamente sencilla y no requiere productos adicionales.

Ingredientes

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de orégano seco.

Preparación

Colocar el bicarbonato en un recipiente pequeño.

Agregar el orégano seco.

Mezclar bien ambos ingredientes.

Distribuir la preparación en pequeños recipientes abiertos o bolsitas de tela.

Ubicarla en los lugares donde se desee eliminar olores o aportar aroma.

La mezcla puede renovarse cada dos o tres semanas para mantener su efectividad.

Por qué el bicarbonato es tan efectivo para eliminar olores

Uno de los principales motivos por los que esta combinación funciona tan bien es la capacidad del bicarbonato para absorber compuestos que generan malos olores.

A diferencia de los aromatizantes tradicionales, que simplemente enmascaran los olores, el bicarbonato ayuda a neutralizarlos directamente, por lo que resulta especialmente útil en espacios donde suele acumularse humedad o falta ventilación.

Los beneficios del orégano

Aunque es conocido principalmente como condimento, el orégano contiene aceites esenciales responsables de su característico perfume.

Por ese motivo, muchas personas lo utilizan en preparados caseros para aromatizar ambientes. Además, su intenso olor puede resultar desagradable para algunos insectos, convirtiéndolo en un complemento ideal para el bicarbonato.

La combinación de ambos ingredientes permite obtener una solución natural, económica y libre de productos químicos agresivos para mantener distintos sectores del hogar más limpios, frescos y agradables.