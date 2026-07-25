Para qué sirve la ranura delantera de la plancha y cómo usarla correctamente

Muchas personas usan la plancha a diario sin conocer todos sus secretos. Una de las características más desconocidas es la ranura delantera de la plancha, también llamada muesca. Esta pequeña hendidura en la punta de la suela no es un simple detalle de diseño, sino una herramienta práctica que facilita el planchado de zonas delicadas y con relieve.

Por tal motivo, hay expertos que detallaron para qué sirve exactamente la ranura delantera de la plancha, cómo usarla correctamente en cuellos, botones y contornos.

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¿Para qué sirve la ranura delantera de la plancha?

La ranura delantera de la plancha está diseñada principalmente para navegar alrededor de botones, solapas, costuras y cuellos de manera precisa. Según expertos como Carolyn Forté de Good Housekeeping, esta muesca (button groove) permite que el botón se “siente” de forma segura mientras planchas la tela circundante, evitando que se derrita o marque .

Además, es ideal para planchar cuellos de camisas y camisetas sin estirarlos ni deformarlos. La ranura ofrece mayor control en áreas pequeñas y curvadas donde la suela completa resulta imprecisa. Fuentes como Family Handyman confirman que esta característica ayuda a tratar detalles delicados de forma rápida y eficaz.

Para qué sirve la ranura delantera de la plancha y cómo usarla correctamente? @senoritawalmrt

Cómo usar correctamente la ranura delantera

Para sacar el máximo provecho, seguir estos pasos:

Dirige la punta con ranura hacia el cuello o contorno. Introduce suavemente la muesca a lo largo del borde, como si abrazaras la costura. Realiza movimientos cortos y precisos, sin presionar demasiado. Combínalo con ráfagas de vapor para relajar las fibras. Plancha primero por el revés y luego por el derecho en cuellos para un acabado impecable.

Expertos recomiendan usar esta técnica especialmente en camisas formales para mantener la forma original del cuello.

Recomendaciones a la hora de planchar, según el tipo de prenda

Cada tejido requiere un enfoque diferente:

Camisas de vestir : comienza por el cuello (usando la ranura), puños, yugo, mangas, espalda y delantero. Plancha el cuello plano antes de doblarlo.

Pantalones : sigue la línea de la costura y usa la ranura alrededor de bolsillos y botones. Plancha por el revés primero.

Telas delicadas (seda, satén) : baja temperatura, paño protector y evita vapor directo. Usa la ranura con mucho cuidado.

Lino y algodón : alta temperatura y humedad. El lino se plancha mejor ligeramente húmedo.

Lana: vapor abundante, pero sin presión fuerte, siempre con paño de planchar.

Tips adicionales para un planchado profesional