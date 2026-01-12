Una tarde de playa se transformó en tragedia este lunes en Santa Clara del Mar cuando una ola gigante que tomó por sorpresa a los turistas causó un muerto y al menos 35 heridos. El fenómeno, que ocurrió en pleno calor agobiante de enero, sacudió no solo a esta localidad sino también a Mar del Plata y otras playas de la zona.

Se confirmó finalmente el deceso de un hombre que este lunes por la tarde sufrió fuertes golpes al chocar contra las rocas de una escollera, según informó Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

“Hay una persona fallecida. Se trata de un hombre que fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas”, apuntó García, en declaraciones a la señal de noticias TN. Asimismo, agregó: “Hay otra persona que sufrió un infarto y además hay 35 personas con heridas leves: raspaduras y golpes. Estamos relevando los hospitales de la zona”.

El funcionario también reveló que un hombre que había sido rescatado por guardavidas en la albufera de Mar Chiquita, quienes le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de media hora, sufrió un infarto y permanece internado en grave estado.

Además, se reportaron al menos 35 personas con heridos leves, que presentaban golpes y raspaduras producto del impacto de la ola y la corrida masiva que se produjo cuando el mar avanzó sorpresivamente sobre la costa.

Mini tsunami en Santa Clara del Mar: qué hay detrás de este fenómeno impredecible

En diálogo con medios nacionales, García calificó el evento como “imprevisible” y explicó que se trata de lo que los meteorólogos denominan “olas espurias” o meteotsunami. “No tiene causas confirmadas por la ciencia. No significa que va a haber una repetición”, aclaró el director de Defensa Civil.

El meteotsunami no solo impactó en Santa Clara del Mar. Las zonas más afectadas fueron el Torreón y Punta Mogotes. Algo similar ocurrió en Santa Clara y La Caleta, localidades de Mar Chiquita, según reconstruyeron medios locales.

Los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona. Según los bañistas presentes, la altura del agua superó los cinco metros.

¿Qué es un meteotsunami?

A diferencia de los tsunamis convencionales causados por terremotos submarinos, los meteotsunamis son olas progresivas y subidas del mar repentinas provocadas por cambios meteorológicos.

Su causa hay que buscarla en la meteorología: pequeños aunque súbitos cambios en la presión atmosférica (1-3 hPa) derivados del paso de frentes, ondas gravitatorias, líneas de turbonada y en general fenómenos asociados con la convección.

Según explica la Agencia Estatal de Meteorología española (AEMET), estas olas son “minúsculas al principio, pero crecen por resonancia hasta alcanzar proporciones que pueden causar daños considerables en determinadas zonas costeras”.

Para que se forme un meteotsunami deben darse al menos las siguientes condiciones: una zona costera de poca profundidad (100 metros como mucho) que se adentra varias decenas de kilómetros en el mar, y un sistema de ondas de gravedad en la atmósfera, resultado de procesos desestabilizadores como los frentes meteorológicos o las tormentas.