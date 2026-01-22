La tormenta solar de enero de 2026 genera una máxima alerta en todo el mundo y está catalogada como la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años.

Aunque el evento principal es una tormenta de radiación solar severa, combinada con actividad geomagnética elevada (incluyendo alertas G4 en algunos reportes), se teme que pueda provocar apagones masivos y disrupciones en infraestructuras críticas.

El aumento de la actividad solar podría provocar apagones eléctricos globales. (foto: archivo).

¿Qué está pasando con la tormenta solar ahora?

El Sol se encuentra en su pico de máxima actividad del ciclo solar (cada 11 años aproximadamente), con vientos solares de hasta 700 km/s, fuertes llamaradas y agujeros coronales.

Esto desencadenó una tormenta de radiación solar S4, posible tormenta geomagnética G4 y auroras boreales visibles en latitudes inusuales en América del Norte, Europa y otras regiones.

A partir de este fenómeno, las principales consecuencias se darán en operaciones satelitales, lanzamientos espaciales, aviación (fallos en GPS y comunicaciones) y navegación marítima y terrestre.

Sin embargo, en escenarios de tormentas geomagnéticas extremas, las redes eléctricas pueden sufrir corrientes inducidas que sobrecargan transformadores, generando apagones masivos en zonas vulnerables.

Alerta en estas ciudades por apagones masivos

Según alertas y análisis de vulnerabilidad de redes eléctricas ante eventos solares extremos, estas áreas enfrentan mayor riesgo debido a su latitud, infraestructura o exposición a inducidas geomagnéticas:

Alemania

Francia: Portsall, zona costera noroeste, vulnerable por proximidad al Atlántico

Reino Unido: Ipswich y Northumberland, este y norte de Inglaterra, con redes expuestas.

Países Bajos

Bélgica

Suiza: Alpes, zonas montañosas con redes críticas

Eslovaquia

Norte de Portugal: Bragança y Vila Pouca de Aguiar, regiones interiores menos protegidas

Estados Unidos: Alabama, California, Nuevo México y Georgia.

China: Mohe, provincia de Heilongjiang, extremo norte, latitud alta propensa a auroras y efectos intensos.

¿Por qué se produce la tormenta solar?

El Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC por sus siglas en inglés) indicó en su cuenta de X que “actualmente está en progreso una tormenta de radiación solar severa S4; esta es la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.

Este fenómeno se origina cuando el Sol lanza enormes cantidades de plasma y campos magnéticos al espacio interplanetario. Esas mismas nubes viajan mediante el viento solar y, al llegar a la Tierra, entran en contacto con la magnetosfera (escudo magnético del planeta).

Cuando chocan entre sí, las corrientes eléctricas pueden propagarse tanto en el espacio como en la superficie terrestre. Ahora, la llamarada solar fue catalogada con clase X, alterando el campo magnético terrestre que dio lugar a una tormenta geomagnética.