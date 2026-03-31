En las últimas horas, autoridades de Estados Unidos emitieron una advertencia sobre la llegada de una tormenta solar con potencial impacto global. El fenómeno podría afectar comunicaciones, sistemas eléctricos y satelitales en distintas regiones del mundo. El informe fue publicado por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que detalló probabilidades concretas para los días 31 de marzo y 1° de abril. Según los especialistas, el evento se enmarca dentro de un período de alta actividad solar, lo que incrementa los riesgos asociados a este tipo de fenómenos. El pronóstico oficial indica que existe “un 50% de probabilidades de que ocurra una tormenta solar de radiación de nivel S1 o superior” durante el 31 de marzo. Para el 1 de abril, la probabilidad desciende al 25%. Además, se prevé un aumento en la actividad geomagnética. Para el 31 de marzo, el fenómeno podría alcanzar un nivel G2, considerado moderado. En cambio, para el 1 de abril bajaría a G1, un nivel menor. Las autoridades también advirtieron sobre el impacto en las comunicaciones de radio. Mientras el 30 de marzo se registraron eventos de nivel R1, para los días siguientes hay un 55% de probabilidades de fenómenos entre R1 y R2. Incluso existe una posibilidad menor, del 10%, de eventos más intensos que podrían alcanzar niveles entre R3 y R5, lo que elevaría significativamente el impacto tecnológico. Uno de los principales riesgos de una tormenta solar es su impacto sobre las infraestructuras tecnológicas. Según los reportes, podrían registrarse perturbaciones en satélites, sistemas GPS y redes eléctricas. La meteoróloga Mar Gómez explicó que “a nivel tecnológico podemos tener perturbaciones en satélites, GPS o redes eléctricas”. Aunque el evento previsto es de nivel moderado, no se descarta un agravamiento. En caso de intensificarse a un nivel G3, las consecuencias podrían ser mayores, con fallas más extendidas en comunicaciones y posibles interrupciones en el suministro eléctrico. Este tipo de fenómenos también afecta las comunicaciones de alta frecuencia, utilizadas en aviación y navegación, lo que aumenta la preocupación de las autoridades. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio define una tormenta solar como la “explosión repentina de partículas, energía y campos magnéticos que el Sol lanza al sistema solar”. Entre los principales fenómenos asociados se encuentran: Los expertos monitorean especialmente las manchas solares, ya que indican regiones activas con mayor probabilidad de generar estos eventos. Aunque la atmósfera y el campo magnético terrestre protegen a las personas, los efectos sobre la tecnología pueden ser significativos. Entre las consecuencias más relevantes se encuentran: En Europa, especialmente en España, ya se activaron alertas por una tormenta geomagnética G2. Este fenómeno podría generar auroras visibles en zonas poco habituales, además de posibles perturbaciones tecnológicas. En eventos anteriores, este tipo de tormentas permitió observar auroras incluso desde Andalucía, lo que evidencia la intensidad que pueden alcanzar estos episodios.