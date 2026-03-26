España se encuentra en alerta por la llegada inminente de una tormenta solar que activó una alerta geomagnética de nivel G2 (moderada). De esta manera, se esperan diferentes fenómenos en el país durante los próximos días. Este evento, que se extenderá hasta finales de marzo de 2026, podría generar perturbaciones en las redes eléctricas, satélites y sistemas de comunicación, además de ofrecer un espectáculo visual poco habitual: auroras boreales visibles en latitudes más bajas de lo normal. La meteoróloga Mar Gómez, conocida por sus explicaciones en TikTok (@margomezh), detalló que la actividad solar es el origen directo de esta perturbación. Existen dos posibles fuentes: eyecciones de masa coronal (CME), enormes nubes de plasma que el Sol lanza al espacio, y un agujero coronal, una región por donde escapa el viento solar a gran velocidad. Aunque hay cierta incertidumbre sobre si las eyecciones impactarán directamente contra la Tierra, los expertos tienen “bastante seguridad” de que el viento solar de alta velocidad impactará antes de que termine el mes. Este flujo de partículas cargadas interactuará con el campo magnético terrestre, provocando lo que se conoce como tormenta geomagnética. A nivel visible, el fenómeno más llamativo será la aparición de auroras polares más intensas en latitudes inusuales. En ocasiones anteriores, este tipo de tormentas permitió observar auroras boreales desde Andalucía, como las captadas por el observatorio de Calar Alto, uno de los momentos más brillantes registrados en cielos del sur de España. En el plano tecnológico, las consecuencias pueden ser más preocupantes. Según la experta, “a nivel tecnológico podemos tener perturbaciones en satélites, GPS o redes eléctricas”. Aunque se trata de un nivel G2 y los efectos suelen ser “mucho menores” (sin impacto crítico esperado en las infraestructuras), no se descarta un empeoramiento. Existe una pequeña probabilidad de que la situación se intensifique hasta un nivel G3, lo que supondría una tormenta mucho más fuerte con consecuencias potencialmente mayores en las redes de comunicación y eléctricas del país. Por esta razón, los expertos recomiendan estar atentos a las actualizaciones de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y de la Agencia Espacial Europea, que vigilan en tiempo real la evolución del evento.