En diversas naciones del mundo, los emprendimientos aparecieron como una alternativa cada vez más valorada entre las opciones profesionales disponibles. Los jóvenes, en particular, son quienes promueven esta noción que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Este fue el caso de Matías Armani, un albañil argentino con más de 20 años de experiencia en reformas que optó por emigrar a España y rápidamente obtuvo una oportunidad laboral. “Si sabes trabajar en construcción vas a conseguir un empleo muy rápido”, resume en un video de su cuenta de TikTok, donde su historia se volvió viral.

¿Qué retos implica emigrar y qué oportunidades hay de encontrar empleo?

La búsqueda de empleo tras emigrar frecuentemente constituye un proceso que se extiende a lo largo de varios meses: currículums que reciben nula respuesta, entrevistas que no se concretan y ahorros que disminuyen durante la espera. No obstante, Matías no experimentó tal situación.

“Al segundo día, después de enviar el currículum, recibí llamadas de 10 empresas”, narra. La razón detrás de esta gran cantidad de comunicaciones no es la fortuna, sino una deficiencia estructural. Conforme a la Fundación Laboral de la Construcción, únicamente el 10% de la mano de obra del sector corresponde a personas menores de 30 años. El relevo generacional presenta vacíos significativos.

Matías lo identifica de manera interna y lo contrasta con las circunstancias de su país natal. “En España, me he encontrado con el mismo dilema que en Argentina al buscar mano de obra: se están desvaneciendo las motivaciones para trabajar en la profesión, especialmente entre los jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes evitan aprender el oficio en la construcción”, señala.

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¿Por qué rechazan los jóvenes el oficio de oficial?

Aquí se presenta el dato que refuta el argumento más frecuente. El rechazo manifestado por las nuevas generaciones no se justifica por el salario, dado que las cifras superan las de varios titulados universitarios.

Sueldo de un oficial: entre 1.500 y 1.800 euros , de acuerdo a su testimonio.

entre , de acuerdo a su testimonio. Salario Mínimo Interprofesional: 1.184 euros .

. Jóvenes menores de 30 en el sector: apenas el 10% del total.

¿Cómo evolucionó la mentalidad entre generaciones?

El albañil asocia la actual situación con una transformación en la mentalidad de su generación. En su época, recuerda, el dilema era distinto y las alternativas resultaban evidentes desde una edad temprana.

“En mi época, uno maduraba con el típico dilema de estudiar o trabajar. Si uno no estudiaba, debía trabajar y adquirir un oficio. Mi padre me decía que si aprendes un oficio, lo llevarás contigo a donde sea”, expresa. Su experiencia personal respalda el consejo paterno, ya que ese oficio lo condujo hacia otro continente.

El desafío de atraer mano de obra joven en construcción

Cerca de un 40% de los albañiles en España son inmigrantes, lo que resalta la importancia de este sector para sostener la economía. Su llegada aporta habilidades y diversidad al mercado laboral.

La escasez de mano de obra en construcción crea oportunidades. Proyectos en España siguen creciendo, lo que supone una alta demanda de trabajadores calificados y un futuro prometedor para los que se atrevan a entrar en el sector.