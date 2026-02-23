Una potencial mundial se prepara para cambiar el mundo con el T-Flight, un tren que tiene el potencial de marcar un antes y un después por acortar el tiempo de viaje en los trayectos de larga distancia. Esta nueva línea ferroviaria podría cambiar para siempre la forma de viajar, ya que los ingenieros afirman que alcanzaría una velocidad de 1.000 km/h gracias a su sistema de levitación magnética. La nueva forma de transporte podría superar la rapidez de un avión comercial, los cuales promedian entre 800 km/h y 950 km/h en pleno vuelo. China finalizó las pruebas del nuevo transporte maglev de ultravelocidad en la provincia de Shanxi. El tren opera mediante un sistema de levitación magnética en un tubo de bajo vacío UHS, tecnología desarrollada por la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial chino. Se ha informado que se completó la prueba de demostración para el proyecto a escala real. El piloto se llevó a cabo con un vehículo de levitación magnética superconductor en un oleoducto de 2 kilómetros de longitud en un entorno de bajo vacío. Los resultados indicaron que se logró una navegación estable y una parada segura. En este contexto, los ingenieros confirmaron que el entorno de vacío a larga distancia y gran escala funcionaba adecuadamente, lo cual es fundamental para las etapas futuras del proyecto. El desarrollo del proyecto del nuevo tren bala se enmarca en el plan de China para conectar ciudades mediante un sistema de transporte de alta velocidad. Para tener en cuenta, el tiempo de viaje entre Pekín y Shangai es de entre 4,5 horas y 6,5 horas en trenes de alta velocidad convencionales. Con esta tecnología buscan acortar los tiempos para llegar a 1 hora y media y evitar las demoras asociadas con viajar en avión. Al trasladar la idea a Latinoamérica, los tiempos de viaje se acortan de forma drástica. En el caso de que algún día se implementase un tren de estas características entre Buenos Aires y Brasil, los viajes hacia la frontera podrían realizarse en solo una hora. Los trenes más veloces del planeta emplean la tecnología maglev, la cual se basa en la levitación magnética mediante la suspensión electrodinámica. Las vías están compuestas por dos conjuntos de bobinas metálicas dispuestas en conexión cruzada y enrolladas en forma de 8, generando electroimanes. Los vagones se sustentan sobre ruedas de caucho y, al iniciar el desplazamiento, avanzan de manera gradual para permitir que los imanes del tren interactúen con los de la guía. Al alcanzar los 150 km/h, la fuerza magnética se torna lo suficientemente intensa como para elevar el tren 100 milímetros sobre el suelo, eliminando así la fricción y posibilitando alcanzar velocidades sin precedentes. Los vagones de servicio comercial más veloces del mundo se encuentran en China, siendo el Shangai Maglev CR Harmnony (CRH380A/D), que logra una velocidad máxima operativa de 460 km/h. El T-Flight no solo promete revolucionar el transporte en China, sino que también podría inspirar a otros países a adoptar esta tecnología. Expertos en transporte destacan que la implementación de trenes de levitación magnética en Latinoamérica podría transformar la conectividad entre ciudades, facilitando el comercio y el turismo en la región. Además, se espera que el éxito de este proyecto en China motive a otras naciones a invertir en infraestructura de alta velocidad. La posibilidad de reducir significativamente los tiempos de viaje entre grandes ciudades podría cambiar la dinámica de transporte en todo el mundo, haciendo que los desplazamientos sean más eficientes y accesibles para todos.