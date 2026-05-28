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La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte. La ceremonia organizada por APTRA reconocerá a los principales referentes del periodismo digital argentino por su trabajo durante 2025 y contará con 33 categorías vinculadas a noticias, investigación, streaming, espectáculos y nuevos formatos online.
El evento comenzará con una alfombra roja por la que desfilarán periodistas, conductores y figuras invitadas, mientras que la entrega de premios iniciará cerca de las 21 en el salón principal. La premiación busca consolidarse como uno de los reconocimientos más importantes para los medios digitales y las redacciones periodísticas nacidas en internet.
Qué medios y periodistas competirán en los Martín Fierro de Portales Web
Entre las categorías más destacadas aparece la de mejor sitio de noticias argentino, donde competirán Infobae, La Nación, Clarín, El Cronista, TN, MiTelefe y A24.
Además, la categoría Periodista 2025 tendrá como nominados a Hernán De Goñi, Jorge Fontevecchia, Victoria Liendo y Luis Novaresio, mientras que en investigación periodística fueron seleccionados nombres como Hugo Alconada Mon, Mariel Fitz Patrick, Nicolás Wiñazki y Francisco Olivera.
El Cronista tendrá una participación destacada en esta edición, con nominaciones en categorías vinculadas a noticias, innovación digital, documentales y periodismo económico, consolidando su presencia dentro del ecosistema de medios digitales argentinos.
En el rubro de innovación en medios digitales competirán El Cronista, Clarín, News Digitales, Crónica y Olé, reflejando el crecimiento de las plataformas online y el peso que ganaron dentro de la industria de la comunicación.
A24 y América TV suman varias nominaciones
En esta edición, A24 obtuvo cinco nominaciones en categorías ligadas al periodismo digital. El portal competirá como mejor sitio de noticias argentino y también tendrá representantes en ternas como nota de actualidad, con Stella Garnica; crónica urbana, con Gonzalo Rodríguez; crónica periodística, con Facundo Pastor; y segmento para TV con firma digital, con Rolando Barbano.
Por su parte, PrimiciasYa —el portal de espectáculos del grupo América TV— también fue nominado en la categoría sitio o contenido de espectáculos. A su vez, Juan Pablo Godino aparece entre los candidatos a mejor columnista de espectáculos.
Cuáles son las categorías más importantes de los premios
La ceremonia incluirá ternas vinculadas a política, economía, judiciales, policiales, deportes, salud, diseño integral y documentales digitales. Entre los documentales nominados aparecen “Dólar: un amor argentino”, de El Cronista; “Paralelo 46: la flota depredadora”, de Clarín; y “Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria”, de Infobae.
También habrá categorías dedicadas a columnistas políticos, económicos y de opinión, además de premios para sitios del interior, contenido gamer y avisos publicitarios desarrollados para plataformas digitales.
El Cronista sumó además dos nominaciones en la categoría Columnista económico, con Juan Manuel Compte y Guillermo Laborda entre los candidatos al premio. Quienes competirán junto a Sebastián Catalano (Infobae), Liliana Franco (Ámbito), Ezequiel Bustos (Clarín) y Carlos Burgueño (Perfil).
La creación de los Martín Fierro de Portales Web refleja el crecimiento que tuvieron los medios digitales y el lugar central que ganaron las plataformas online en el consumo de noticias en Argentina.
Organizados por APTRA, los premios reconocen el trabajo de periodistas, portales y nuevos formatos digitales a través de la votación de integrantes de la industria periodística. Fundada en 1958, la entidad amplió así sus tradicionales galardones de radio y televisión hacia el ecosistema digital.
Quiénes son los nominados en cada categoría
1. Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nación
- Clarín
- El Cronista
- TN
- MiTelefe
- A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae
- La Nación
- TN
- Pressover News
3. Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nación
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nación
- Bruno Yacono — TN
4. Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nación
- Gustavo Noriega — El Observador
5. Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
6. Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nación
7. Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panamá Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martín Ciccioli — TN
- Gonzalo Rodríguez — A24
8. Periodista 2025
- Hernán De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
9. Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
10. Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- José Del Rio — La Nación
- Estefanía Pozzo — Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
12. Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
13. Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- MiTelefe
14. Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
- PrimiciasYa — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
18. Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
19. Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — La Nación
- Javier Fuego Simondet — La Nación
20. Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
21. Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Juan Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueño — Perfil
22. Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Román Iucht — La Nación
- Daniel Avellaneda — Clarín
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
24. Editorialista
- Luis Majul — La Nación
- Carlos Pagni — La Nación
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
25. Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — La Nación
- Sergio Berensztein — La Nación
26. Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nación
- Hernán Capiello — La Nación
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
27. Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nación
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
28. Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín
- Juan Pablo Godino — A24
29. Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
30. Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastián Galligo — Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
- “Se quedan con mucho” — Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)” — YPF
- “Algo que sí llega” — Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nación
33. Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo