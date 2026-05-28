Martín Fierro de Portales Web 2026: quiénes son los nominados y cuándo será la ceremonia

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte. La ceremonia organizada por APTRA reconocerá a los principales referentes del periodismo digital argentino por su trabajo durante 2025 y contará con 33 categorías vinculadas a noticias, investigación, streaming, espectáculos y nuevos formatos online.

El evento comenzará con una alfombra roja por la que desfilarán periodistas, conductores y figuras invitadas, mientras que la entrega de premios iniciará cerca de las 21 en el salón principal. La premiación busca consolidarse como uno de los reconocimientos más importantes para los medios digitales y las redacciones periodísticas nacidas en internet.

Qué medios y periodistas competirán en los Martín Fierro de Portales Web

Entre las categorías más destacadas aparece la de mejor sitio de noticias argentino, donde competirán Infobae, La Nación, Clarín, El Cronista, TN, MiTelefe y A24.

Además, la categoría Periodista 2025 tendrá como nominados a Hernán De Goñi, Jorge Fontevecchia, Victoria Liendo y Luis Novaresio, mientras que en investigación periodística fueron seleccionados nombres como Hugo Alconada Mon, Mariel Fitz Patrick, Nicolás Wiñazki y Francisco Olivera.

El Cronista tendrá una participación destacada en esta edición, con nominaciones en categorías vinculadas a noticias, innovación digital, documentales y periodismo económico, consolidando su presencia dentro del ecosistema de medios digitales argentinos.

En el rubro de innovación en medios digitales competirán El Cronista, Clarín, News Digitales, Crónica y Olé, reflejando el crecimiento de las plataformas online y el peso que ganaron dentro de la industria de la comunicación.

En el rubro de innovación en medios digitales competirán El Cronista, Clarín, News Digitales, Crónica y Olé.

A24 y América TV suman varias nominaciones

En esta edición, A24 obtuvo cinco nominaciones en categorías ligadas al periodismo digital. El portal competirá como mejor sitio de noticias argentino y también tendrá representantes en ternas como nota de actualidad, con Stella Garnica; crónica urbana, con Gonzalo Rodríguez; crónica periodística, con Facundo Pastor; y segmento para TV con firma digital, con Rolando Barbano.

Por su parte, PrimiciasYa —el portal de espectáculos del grupo América TV— también fue nominado en la categoría sitio o contenido de espectáculos. A su vez, Juan Pablo Godino aparece entre los candidatos a mejor columnista de espectáculos.

Cuáles son las categorías más importantes de los premios

La ceremonia incluirá ternas vinculadas a política, economía, judiciales, policiales, deportes, salud, diseño integral y documentales digitales. Entre los documentales nominados aparecen “Dólar: un amor argentino”, de El Cronista; “Paralelo 46: la flota depredadora”, de Clarín; y “Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria”, de Infobae.

También habrá categorías dedicadas a columnistas políticos, económicos y de opinión, además de premios para sitios del interior, contenido gamer y avisos publicitarios desarrollados para plataformas digitales.

El Cronista sumó además dos nominaciones en la categoría Columnista económico, con Juan Manuel Compte y Guillermo Laborda entre los candidatos al premio. Quienes competirán junto a Sebastián Catalano (Infobae), Liliana Franco (Ámbito), Ezequiel Bustos (Clarín) y Carlos Burgueño (Perfil).

La creación de los Martín Fierro de Portales Web refleja el crecimiento que tuvieron los medios digitales y el lugar central que ganaron las plataformas online en el consumo de noticias en Argentina.

Organizados por APTRA, los premios reconocen el trabajo de periodistas, portales y nuevos formatos digitales a través de la votación de integrantes de la industria periodística. Fundada en 1958, la entidad amplió así sus tradicionales galardones de radio y televisión hacia el ecosistema digital.

Quiénes son los nominados en cada categoría

1. Sitio de noticias argentino

Infobae

La Nación

Clarín

El Cronista

TN

MiTelefe

A24

2. Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds — Infobae

La Nación

TN

Pressover News

3. Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick — Infobae

Hugo Alconada Mon — La Nación

Nicolás Wiñazki — Clarín

Roberto Navarro — El Destape

Francisco Olivera — La Nación

Bruno Yacono — TN

4. Nota de actualidad

Miguel Wiñazki — Clarín

Nelson Castro — Perfil

Stella Garnica — A24

Pablo Sirvén — La Nación

Gustavo Noriega — El Observador

5. Diseño integral

Página 12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

6. Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae

Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nación

7. Crónica urbana

Facundo Pedrini — Panamá Revista

Andrés Klipphan — Infobae

Cristian Alarcón — Revista Anfibia

Martín Ciccioli — TN

Gonzalo Rodríguez — A24

8. Periodista 2025

Hernán De Goni — El Cronista

Jorge Fontevecchia — Perfil

Victoria Liendo — Seúl

Luis Novaresio — Infobae

9. Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

Dólar: un amor argentino — El Cronista

Subrogación de vientres — Filo News

10. Editor periodístico

Valeria Cavallo — Infobae

Ricardo Roa — Clarín

Juan Abraham — Revista Gente

Javier Petersen — El Cronista

José Del Rio — La Nación

Estefanía Pozzo — Buenos Aires Herald

11. Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

12. Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

13. Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

MiTelefe

14. Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

PrimiciasYa — A24

Pronto

Teleshow — Infobae

Paparazzi

Chisme

Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein — Clarín

Jaime Durán Barba — Perfil

Felipe Pigna — Clarín

Florencia Monfort — Página 12

18. Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

19. Columnista político

Facundo Chaves — Infobae

Adrián Ventura — TN

Mariano Roa — Clarín

Luis Majul — El Observador

Joaquín Morales Solá — La Nación

Javier Fuego Simondet — La Nación

20. Analista político

Ernesto Tenembaum — Infobae

Romina Manguel — El Observador

Mariana Verón — Infobae

Eduardo Van der Kooy — Clarín

Eduardo Aliverti — Página 12

21. Columnista económico

Sebastián Catalano — Infobae

Liliana Franco — Ámbito

Juan Manuel Compte — El Cronista

Ezequiel Bustos — Clarín

Guillermo Laborda — El Cronista

Carlos Burgueño — Perfil

22. Columnista deportivo

Gustavo Grabia — Infobae

Román Iucht — La Nación

Daniel Avellaneda — Clarín

Cholo Sottile — Infobae y ESPN

23. Crónica periodística

Osvaldo Bazán — Seúl

Facundo Pastor — A24

Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

24. Editorialista

Luis Majul — La Nación

Carlos Pagni — La Nación

Roberto Navarro — El Destape

Ricardo Roa — Clarín

25. Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez — Infobae

Jonatan Viale — TN

Daniel Bilotta — La Nación

Sergio Berensztein — La Nación

26. Periodista de judiciales

Silvana Boschi — Infobae

Nicolás Pizzi — La Nación

Hernán Capiello — La Nación

Irina Hauser — Página 12

Lucía Salinas — Clarín

Alejandra Lazo — Revista Quorum

27. Columnista de policiales

Federico Fahsbender — Infobae

Gustavo Carabajal — La Nación

Ricardo Canaletti — TN

Mauro Szeta — Vía Szeta

28. Columnista de espectáculos

Andrea Taboada — Infobae Teleshow

Agustín Rey — News Digitales

Leonardo Ibáñez — Revista Gente

Pablo O. Scholz — Clarín

Juan Pablo Godino — A24

29. Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman — TN

Gustavo Sylvestre — C5N

Rolando Barbano — A24

Marcelo Longobardi — Perfil

30. Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont — La Prensa

Juan Pablo Gorbal — La Nueva

Sebastián Galligo — Ahora

31. Aviso publicitario para portales web

“Se quedan con mucho” — Nutrilon (Danone)

“Sabés que estamos (Juana)” — YPF

“Algo que sí llega” — Mercado Libre

32. Columnista de ciencia / salud / vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

Norberto Abdala — Clarín

Dr. Daniel López Rosetti — Infobae

Juli Puente — Infobae

Maritchu Seitun — La Nación

33. Rubro magazine