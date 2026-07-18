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Elegir el martillo adecuado puede marcar la diferencia al momento de hacer una reparación, construir un mueble o trabajar con piezas metálicas.
Aunque a simple vista parecen muy similares, el martillo de carpintero y el martillo bolita fueron diseñados para tareas completamente distintas.
Por eso, antes de comprar uno en la ferretería, conviene conocer cuáles son sus principales diferencias, para qué sirve cada modelo y en qué situaciones resulta más conveniente utilizar uno u otro.
Martillo de carpintero: el más elegido para trabajos de todos los días
El martillo de carpintero, también conocido como martillo universal, es el modelo más utilizado tanto por profesionales como por quienes realizan arreglos en el hogar.
Su diseño está pensado principalmente para clavar y extraer clavos, por lo que suele ser una herramienta indispensable en cualquier caja de herramientas.
Está compuesto por un mango, que puede fabricarse en madera, fibra o materiales sintéticos, y una cabeza metálica. Uno de sus extremos posee una superficie plana y cuadrada destinada al golpeo, mientras que el otro cuenta con una uña o cuña que facilita retirar clavos o realizar pequeñas tareas de palanca.
Gracias a su peso moderado y a su fácil manejo, resulta ideal para trabajos de carpintería, colocación de muebles y reparaciones domésticas.
Martillo bolita: la herramienta indicada para trabajar metales
El martillo bolita recibe ese nombre porque uno de los extremos de su cabeza tiene forma esférica. Esa característica permite moldear, remachar y dar forma al metal sin provocar daños excesivos sobre la superficie.
Es una herramienta muy utilizada en talleres mecánicos, cerrajerías, herrerías y trabajos de forja, donde suele combinarse con cinceles y otras herramientas para realizar tareas de precisión.
Al igual que el martillo de carpintero, cuenta con un mango ergonómico de madera o fibra y una cabeza metálica, aunque su diseño responde a necesidades completamente diferentes. Debido a que se emplea sobre piezas metálicas, siempre se recomienda utilizar elementos de protección, ya que durante el trabajo pueden desprenderse pequeñas partículas.