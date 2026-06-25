Descubren un negocio millonario ligado al narcotráfico en Bogotá: incluía locales y una cancha de fútbol. (Fuente: SAE)

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Un predio vinculado al narcotráfico y valorado en más de $ 32.000 millones volvió a manos del Estado tras una intervención realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El inmueble, ubicado en la localidad de Suba, permaneció ocupado de manera irregular durante más de 25 años y albergaba una importante actividad comercial.

Según informó la entidad, el terreno perteneció a Juan Camilo Zapata Vásquez, señalado como cabecilla del denominado cartel de Bogotá y aliado de Pablo Escobar durante la década de 1980. Tras su recuperación, el bien será comercializado mediante subasta electrónica.

El predio funcionaba como un complejo comercial

La intervención permitió recuperar un lote de aproximadamente 1,8 hectáreas donde operaban distintos establecimientos comerciales.

Al momento del procedimiento funcionaban 21 unidades comerciales, entre ellas una cancha de fútbol sintética, un lavadero de vehículos, locales de comidas rápidas, un fruver y un amplio parqueadero.

De acuerdo con la SAE, todos estos negocios desarrollaban sus actividades pagando arriendo a ocupantes irregulares y no al Estado, propietario legal del inmueble.

El vínculo con el narcotráfico

La investigación adelantada por la Sociedad de Activos Especiales determinó que familiares del antiguo propietario mantenían ocupación irregular sobre decenas de bienes administrados por la entidad.

Entre ellos figura este predio de Suba, además de otras propiedades que hacían parte del patrimonio relacionado con el antiguo cabecilla del cartel de Bogotá.

El terreno perteneció a Juan Camilo Zapata Vásquez, señalado como cabecilla. (Fuente: SAE) SAE

La directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, aseguró que la recuperación de estos activos busca garantizar que los bienes administrados por el Estado sean utilizados de manera legal y transparente, evitando que continúen beneficiando intereses particulares.

Cómo es el inmueble recuperado

El lote está ubicado en la carrera 62 #165A-60, en el barrio Portales del Norte, y cuenta con una superficie cercana a las 1,8 hectáreas.

La propiedad posee una topografía plana que facilita futuros desarrollos y una construcción con cerca de 39 años de antigüedad.

Dentro del terreno existen una vivienda de dos pisos, un depósito, un cobertizo utilizado como serviteca, una cancha sintética de 1.211 metros cuadrados y una edificación destinada a locales comerciales. En total, las construcciones superan los 1.300 metros cuadrados.

Qué pasará ahora con el predio

Tras la recuperación del inmueble, la SAE lo incorporó a su estrategia de comercialización para ponerlo a disposición de nuevos inversionistas.

El proceso se llevará a cabo mediante una subasta electrónica programada entre el 25 y el 26 de junio, en la que los interesados deberán cumplir los requisitos establecidos por la entidad.

La adjudicación estará sujeta a la verificación correspondiente y el futuro comprador podrá solicitar la entrega del bien o gestionar la continuidad de los contratos vigentes, según las condiciones del proceso.

La Sociedad de Activos Especiales indicó que el inmueble cuenta con acceso a importantes vías del norte de Bogotá, como la avenida Boyacá y la avenida San José, lo que aumenta su atractivo comercial y su potencial de desarrollo.