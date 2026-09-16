¿Por qué conviene comer una banana después de cada cena? La ciencia explica cuáles son los múltiples beneficios que tiene

Consumir una banana en la cena puede ser más que un simple gusto o capricho. La ciencia respalda esta práctica, revelando los múltiples beneficios que aporta esta fruta a la salud.

Conocé por qué conviene comer una banana después de cada cena y cómo puede contribuir a tu bienestar general, según los expertos de la Universidad de Extremadura.

¿Por qué conviene comer banana después de cenar?

Comer una banana luego de la cena aporta carbohidratos y también es rica en vitamina C, B6, potasio, hierro y magnesio. Además de sus beneficios nutricionales, este fruto tiene un efecto positivo en la calidad del sueño gracias a su contenido de triptófano, un aminoácido esencial.

Según la Universidad de Extremadura, el triptófanoayuda a inducir el sueño, especialmente en personas que sufren de desórdenes del ritmo circadiano.

Descubierto como agente hipnótico en los años 70, tal como detalla un estudio en la revista Enfermería Global, el triptófano ha sido objeto de numerosas investigaciones que demuestran su capacidad para mejorar el descanso nocturno.

Un estudio pionero liderado por Wyatt R.J. mostró que el L-triptófano administrado antes de dormir favorece el sueño profundo, especialmente en la fase non-REM, tanto en personas con insomnio como en individuos sanos.

Este aminoácido, también presente en la leche, es crucial para la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. A medida que envejecemos, la producción de melatonina disminuye, lo que hace más difícil dormir bien.

Además, el triptófano promueve la producción de serotonina, un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y regula tanto el sueño como la digestión, lo que convierte a la banana en una excelente opción para consumir antes de acostarse.

Beneficios de comer banana

La fruta ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, además de mejorar la calidad del sueño, gracias a su contenido de triptófano.

Ricas en potasio: el potasio es esencial para el correcto funcionamiento del corazón, los músculos y los nervios, además de ayudar a regular la presión arterial.Mejora la digestión: su alto contenido de fibra promueve una digestión saludable y previene el estreñimiento.Regula el estado de ánimo: al estimular la producción de serotonina, la banana contribuye a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés.Ayuda a controlar el peso: su capacidad de saciar el hambre, gracias a la fibra, la convierte en una excelente opción para incluir en dietas para bajar de peso.

Antes de realizar cualquier cambio en la dieta es recomendable consultar con un especialista.