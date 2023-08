Luna Llena de agosto: la predicción de Mhoni Vidente para cada signo en su mes astral

La famosa astrologa Mhoni Vidente lanzó sus pronósticos de este mes para todos los signos en el marco de la luna llena que tendrá lugar este 30 de agosto en Argentina.



Los fenómenos astrales suelen tener una gran influencia en el horóscopo. Más aún, cuando se trate de la luna que define una de las tres variantes de la carta natal. Por eso, la reconocida pitonisa contó sus predicciones para cada signo.

Luna Llena de agosto: qué predijo Mhoni Vidente para cada signo en su mes astral

Conocé qué dicen las cartas para tu signo en las próximas semanas según una de las astrólogas más reconocidas del mundo.

VIRGO

No todas las personas viven el mundo igual que vos. Es importante que cuides la forma en que hablás y te expresás. Cada uno tiene su propio lenguaje, no todos pueden entender las cosas igual que tú.

LIBRA

Revisa cuánto le dedicas al trabajo. Estás cargando más de lo que podés. No te satures de obligaciones, porque al final no vas a dar abasto con todo. Organzate bien y decí que no a algunos compromisos.

ESCORPIO

Dale más atención a tu pareja. No esperes que te busque o te pida algo. Las relaciones se construyen día a día, no en las crisis.

SAGITARIO

Tu pareja es tu lugar seguro. Ahí podés ser vos mismo, sin caretas, aunque no lo sentías así. Demostrale lo que significa para vos y no esperes a que sea una fecha especial.

La luna llena marca el horóscopo de todos los signos del zodíaco.

CAPRICORNIO

No seas tímido con nada, jugátela por tus proyectos y cierra todas las etapas. No importa tanto el resultado como lo esencial de sentirte pleno y satisfecho.

ACUARIO

Salí de la rutina. Conocé cosas nuevas como lugares y actividades que no conocías. Anímate a hablar sobre los temas que no soles tocar o a charlar con personas diferentes.

PISCIS

Busca un compañero o socio para manifestar tus preocupaciones y tus logros. Si no podés solo con algo, no dudes en buscar ayuda.

ARIES

Padecerás una melancolía sin razones aparentes. Dale tiempo a tus seres queridos, en especial a tu pareja. Tené un detalle con tus afectos.

Mhoni Vidente lanzó sus pronósticos para todos los signos.

TAURO

Grandes expectativas de un proyecto que solo funcionará si te comprometes 100 por ciento. Muchas personas desean lo mismo que vos. Tenes que ganar esa competencia para alcanzar el éxito individual.

GÉMINIS

Escuchá a tu pareja y conocé sus necesidades. Fíjate cuáles son los aspectos más urgentes. Todos necesitan ser oídos y queridos.

CÁNCER

Recibirás una propuesta de trabajo y tenés que analizarla seriamente. Podría significar un cambio positivo para ti en todos los aspectos: económico y espiritual.

LEO

"A veces es necesario perderse para encontrarse". Estás en el momento de la vida donde es difícil hallarse. Pronto saldrás de ahí y encontrarás una solución. Los errores son parte del camino.