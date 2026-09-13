Fundación Carlos Slim lanzó un curso gratuito reparador de celulares viejos y tabletas. El objetivo principal de este proceso es el de formar en diagnóstico y reparación de fallas de software y hardware de dispositivos móviles.

La capacitación ofrecida por la Fundación Carlos Slim está disponible para todo público en el siguiente link: https://capacitateparaelempleo.org/cursos/view/315

Curso de la Fundación Carlos Slim Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué enseña el curso?

El curso “Reparador de celulares y tabletas” está orientado a aprender a diagnosticar y solucionar fallas de hardware y software en dispositivos móviles. La capacitación aborda distintos aspectos vinculados con la reparación y el funcionamiento de estos equipos, y también incorpora contenidos relacionados con el tratamiento adecuado de los residuos electrónicos.

De esta manera, el curso permite conocer herramientas y procedimientos para prolongar la vida útil de celulares y tabletas mediante su correcta reparación, al tiempo que introduce buenas prácticas para el manejo de los componentes y equipos que ya no pueden seguir utilizándose.

Comprender la importancia de tratarlos correctamente para evitar daños al medio ambiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder al curso reparador de celulares de la Fundación Carlos Slim?

El curso “Reparador de celulares y tabletas” está disponible de forma gratuita y abierta al público a través de la plataforma Capacítate para el Empleo. La capacitación está dirigida a personas interesadas en aprender sobre el diagnóstico y la reparación de dispositivos móviles.

No es necesario contar con conocimientos profesionales previos para acceder al contenido, por lo que puede resultar una alternativa para quienes buscan adquirir nuevas habilidades relacionadas con el mantenimiento y la reparación de celulares y tabletas.