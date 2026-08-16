La Ciudad impulsa los taxis eléctricos con muy créditos accesibles.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un plan para renovar y modernizar la flota de taxis mediante una línea de financiamiento del Banco Ciudad destinada a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Actualmente, 12 taxis eléctricos ya circulan por las calles porteñas, mientras que otros 120 taxistas se encuentran tramitando créditos de hasta $28 millones , con una tasa fija del 20%, considerada la más baja del mercado.

“Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial”, sostuvo Jorge Macri.

Y agregó: “Los taxistas lo valoran: tienen un ahorro importante que les permite pagar la cuota sin costo y algunos todavía mejor, porque vendieron su anterior taxi a buen precio y empezaron a manejar un auto de categoría premium”.

Taxis eléctricos en CABA: cuánto cuesta mantenerlos

En la Ciudad de Buenos Aires circulan aproximadamente 18.000 taxis. Según los datos difundidos por el Gobierno porteño, el costo operativo de un taxi eléctrico representa cerca del 20% del correspondiente a un vehículo a nafta o GNC.

A esto se suma una diferencia importante en el mantenimiento. Un motor eléctrico cuenta con aproximadamente 40 piezas móviles, mientras que uno de combustión tiene alrededor de 450. Esto permite reducir la frecuencia de las visitas al taller y, en consecuencia, los costos asociados al mantenimiento.

Además, los propietarios de taxis eléctricos cuentan con beneficios impositivos y otras ventajas vinculadas al uso de estos vehículos en la Ciudad.

La Ciudad impulsa los taxis eléctricos con muy créditos accesibles. Ciudad de Buenos Aires.

Qué beneficios tienen los taxis eléctricos en CABA

Los taxis que utilizan vehículos eléctricos tienen una exención permanente del 100% del pago de patente.

En el caso de los vehículos híbridos, el beneficio funciona de manera progresiva: están exentos durante los primeros dos años y, desde el tercero, acceden a reducciones del 60%, 40% y 20% en los años siguientes, hasta llegar al sexto año, cuando deben comenzar a pagar la totalidad.

Para los vehículos cuya valuación supera los $60 millones, la exención de patente se aplica durante el primer año y luego deben abonar el monto correspondiente.

Cómo funcionan los nuevos taxis eléctricos de Buenos Aires

Las unidades incorporadas al sistema son 100% eléctricas o híbridas enchufables y pueden recorrer entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga.

Esta autonomía supera ampliamente el recorrido diario habitual de un taxi porteño, que ronda los 220 kilómetros.

Los vehículos pueden cargarse mediante tres modalidades:

Carga lenta: mediante un enchufe doméstico.

Carga semirrápida: permite reducir considerablemente el tiempo de carga.

Carga rápida: disponible en determinadas estaciones de servicio y capaz de completar la batería en aproximadamente media hora.

Los primeros taxistas que realizaron el cambio cuentan además con una ventaja para instalar los cargadores, ya que viven en casas o PH, lo que facilita disponer de un espacio propio para la carga de los vehículos.

Buenos Aires apuesta por el transporte eléctrico. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Buenos Aires apuesta por el transporte eléctrico

El plan de electrificación no se limita a los taxis. El Gobierno porteño también impulsa otros proyectos vinculados con la movilidad sustentable, como el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus.

“Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia. Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo”, agregó Jorge Macri.

Además, confirmó que la exención del pago del peaje para los autos eléctricos en las autopistas porteñas se extenderá durante un año más.

Cómo acceder a los créditos del Banco Ciudad

Los propietarios de taxis interesados en incorporar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable pueden consultar las condiciones de financiamiento y realizar la gestión a través del sitio oficial del Banco Ciudad.