Los huevos fritos son un clásico indiscutido en la cocina casera por su facilidad de preparación. Sin embargo, son pocos los que logran una fritura con bordes limpios, textura uniforme, sabor equilibrado y una yema cremosa. En los últimos meses se popularizó un truco bastante inusual: agregar unas gotas de vinagre durante la cocción para conseguir el resultado perfecto. Al tirar unas gotas de vinagre sobre la clara del huevo se acelera el proceso de coagulación de proteínas. Según Food Republic, la acidez modifica la estructura molecular de la clara, un proceso conocido como desnaturalización. Edmund McCormick, consultor en formulación alimentaria, explica que “se forma una superficie más lisa y compacta”. El resultado es clave: una clara que se mantiene junta y evita los bordes irregulares que suelen aparecer cuando el huevo se expande en el aceite. Al reducir el pH de la clara, el vinagre reduce la repulsión entre las proteínas, lo que facilita su unión y acelera la coagulación en el borde del huevo. En la misma línea, Mashed asegura que otros de los beneficios del truco es que el vinagre actúa como un equilibrante del sabor. Con la cantidad exacta y correctamente aplicada, se realza el gusto. Respecto a sus propiedades sobre la yema, The Vinegar Professor explica que ayuda a mantener la yema cremosa y centrada. La diferencia entre unos huevos fritos perfectos y unos comunes es el timing. La clave está en aplicar una mínima cantidad de vinagre directamente sobre la clara y nunca sobre el borde caliente. Para mayor precisión, aconsejan preparar en un pulverizador una mezcla de una parte de vinagre por tres de agua y usarlo de la siguiente manera: Además del vinagre, Mashed y Appleton PC dieron trucos para conseguir los huevos fritos perfectos: