Los consejos de los especialistas para mantenerte sano cuando hay cambios bruscos de temperatura

Incorporá vitamina C en tu dieta: consumir suficiente vitamina C, ya sea a través de frutas o suplementos, es fundamental para potenciar tu sistema inmunitario.



"Frutas ricas en vitamina C, como limones y naranjas, con solo consumir una al día o agregar unas rodajas de limón a tu botella de agua, pueden contribuir significativamente a proteger tu sistema inmunitario", menciona el Dr. Shelat. Aunque algunas personas optan por tomar tabletas de vitamina C y zinc, una dieta saludable que incluya frutas y verduras es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades.