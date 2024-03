Una investigación científica analiza el impacto que tiene en nuestro cerebro escuchar audios de WhatsApp en velocidad rápida

En un mundo donde la comunicación digital se ha vuelto indispensable, el fenómeno de reproducir a mayor velocidad los audios de WhatsApp ha ganado relevancia.

Sin embargo, ¿qué efecto tiene en nuestra mente escuchar estos mensajes en velocidad rápida? Una investigación científica reciente se ha propuesto responder a esta pregunta y explica cómo esta práctica influye en nuestro cerebro y nuestra percepción auditiva.

¿Cómo influyen los audios de WhatsApp en el cerebro?

La popularidad de escuchar los audios en velocidad rápida en plataformas como WhatsApp está marcada por un contexto saturado de información, donde la rapidez se convierte en una necesidad. Además, se suma a un contexto en donde la inmediatez nos hace poco pacientes.

En un artículo del sitio especializado Saber Vivir, se explica que los estudios científicos aún tienen conclusiones definitivas sobre sus efectos, ya que es una tendencia relativamente nueva. Sus consecuencias a largo plazo aún están por determinarse.

Psicopedagogos como Sylvie Pérez, de la Universidad Abierta de Cataluña, advierten sobre el riesgo de una respuesta instintiva sin procesamiento cognitivo profundo.

Diego Redolar, profesor de Neurociencia en la misma universidad, señala una posible afectación de la memoria a corto plazo, aunque aún no hay evidencia clara de cambios cerebrales a largo plazo.

La preocupación principal recae en los jóvenes, principales usuarios de esta práctica, cuya memoria podría verse comprometida por la exposición constante a la velocidad.

"Hace que nos centremos en lo global de la información: entendemos de manera general, pero el detalle se pierde", advierte Redolar.



"Fenómenos como el speedwatching (reproducción rápida) hacen que nos volvamos más primitivos y solo actuamos ante el estímulo-respuesta sin procesamiento de la información", añade en la misma línea la psicopedagoga Sylvie Pérez

Sin embargo, la plasticidad cerebral de los menores podría jugar un papel en su adaptación. De todos modos, las implicaciones a nivel neuronal aún no están completamente comprendidas y se siguen investigando.

Consejos para gestionar el consumo de audios de WhatsApp en velocidad rápida

En un mundo donde la rapidez y la eficiencia son moneda corriente, es fundamental encontrar un equilibrio en el consumo de información digital, en especial, cuando se trata de audios de WhatsApp en velocidad rápida.

Acá hay algunos consejos prácticos para gestionar este tipo de consumo de manera saludable y efectiva:

Establecé límites de tiempo: asigná un tiempo específico para escuchar audios de WhatsApp y evitá excederte en este período. Esto te ayudará a mantener un equilibrio entre la comunicación digital y otras actividades importantes.

Priorizá la calidad sobre la cantidad: en lugar de consumir una gran cantidad de audios en velocidad rápida, dedicá tiempo a escuchar selectivamente aquellos que son realmente relevantes y significativos para ti.

Tomá descansos regulares: hacé pausas periódicas durante el consumo de audios para descansar tu mente y evitar la fatiga cognitiva. Esto te permitirá procesar la información de manera más efectiva.

Fomentá la comunicación verbal: cuando sea posible, optá por comunicarte verbalmente con otras personas en lugar de depender exclusivamente de los audios de WhatsApp. Esto promoverá una conexión más profunda y una comprensión mutua más clara.

Practicá la escucha activa: al escuchar audios de WhatsApp, dedicá atención plena a la información transmitida y evitá distracciones externas. Esto te ayudará a procesar la información de manera más efectiva.

Redolar menciona para El País que "Todavía no hay evidencias de que generen cambios cerebrales ni que afecte a la memoria a largo plazo. Sin embargo, sí afecta la memoria a corto plazo, porque si no se toma bien la información, no se consolida como recuerdo".