El arroz blanco es uno de los acompañamientos más comunes en las cocinas de todo el mundo. Sin embargo, varios cocineros españoles coinciden en que existe un error muy frecuente que limita su sabor: prepararlo únicamente con agua.

Aunque suele considerarse una elaboración simple y casi automática, expertos en gastronomía aseguran que pequeños cambios durante la cocción pueden transformar por completo el resultado final. La clave está en el líquido elegido para cocinarlo.

¿Por qué los chefs recomiendan reemplazar el agua al cocinar arroz?

El cocinero español Juanjo López, reconocido por su trabajo al frente del restaurante La Tasquita de Enfrente, sostiene que el arroz absorbe todo aquello con lo que se cocina.

Por eso, en lugar de utilizar agua, aconseja emplear un caldo casero acompañado de ingredientes aromáticos como ajo y hojas de laurel.

Según esta visión, el arroz deja de ser un acompañamiento neutro para convertirse en una preparación con personalidad propia, capaz de aportar más aroma, profundidad y complejidad a cualquier plato.

La recomendación puede adaptarse a diferentes recetas. Un caldo de pollo puede ser ideal para carnes, mientras que uno de pescado o verduras puede complementar preparaciones más ligeras o marinas.

Juanjo López, chef: “El arroz blanco no se hace con agua” Fuente: Shutterstock

El ingrediente que marca la diferencia en cualquier receta de arroz

La importancia del caldo no es una opinión aislada. Otros referentes de la gastronomía española también destacan su papel fundamental en el resultado final.

El chef español Quique Dacosta ha señalado en numerosas ocasiones que gran parte del sabor de los arroces se construye desde el líquido de cocción. En la misma línea, el especialista en arroces Luis Arrufat considera que el caldo o fumet define buena parte del carácter del plato.

Para estos profesionales, la diferencia entre un arroz correcto y uno memorable suele comenzar mucho antes de que el grano llegue a la mesa.

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¿Cómo mejorar el arroz blanco con ingredientes simples?

Uno de los aspectos más atractivos de esta técnica es que no requiere productos costosos ni procedimientos complejos. Incluso un caldo elaborado previamente para una sopa o un guiso puede reutilizarse para potenciar el sabor del arroz.

Además, algunos cocineros recomiendan incorporar pequeños detalles al finalizar la preparación para elevar aún más el resultado:

Un chorrito de aceite de oliva extra virgen.

Dientes de ajo previamente dorados.

Hojas de laurel durante la cocción.

Una pequeña porción de mantequilla al final para aportar una textura más cremosa.

Estos recursos ayudan a que el grano quede más aromático, sabroso y con una consistencia más agradable.

Un cambio sencillo que transforma un clásico de la cocina

La propuesta de los chefs se basa en una lógica simple: si el arroz absorbe el líquido mientras se cocina, también incorporará sus sabores y aromas. Por eso, sustituir el agua por un buen caldo casero puede marcar una diferencia notable sin aumentar la dificultad de la receta.

Lejos de tratarse de una técnica reservada para restaurantes, es un recurso fácil de aplicar en casa que permite convertir uno de los platos más básicos de la cocina en una preparación mucho más rica y atractiva.