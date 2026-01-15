Los bancos de la República Argentina implementaron sistemas para informar compras en el exterior, con el fin de evitar fraudes, clonación de tarjetas de crédito y débito, entre otros delito financieros.

Las entidades suelen no aprobar compras hechas en el exterior en el caso de que las considere operaciones sospechosas o bien que no hayan sido anteriormente avisadas por el cliente. Es vital aclarar que sólo rechazan aquellas operaciones que el banco considera fuera de lo habitual, para mantener la seguridad del cliente.

Autorizar compras con tarjetas en el exterior mediante apps o home banking

El sistema de autorización puede encontrarse en las aplicaciones web o bien por home banking. Allí, los bancos ofrecen una opción en la que los clientes pueden avisar que van a realizar una compra.

El caso de BBVA

“Con el propósito de mejorar la experiencia de pago y evitar fricciones en momentos de alto consumo, BBVA Argentina habilitó una nueva funcionalidad en su app que permite a sus clientes evitar el rechazo de pagos por movimientos inusuales”, indicaron desde el banco español.

La nueva herramienta se llama “Autorizar compras”, la cual permite “dar aviso de compras poco usuales para evitar rechazos por prevención de fraudes”.

Esta opción para autorizar compras en el exterior puede ser utilizada antes de realizar consumos extraordinarios como:

pasajes,

hotelería,

electrodomésticos

Según indicaron, al activarla, se abre una ventana de 12 horas para operar sin este tipo de limitaciones:

Desde la entidad subrayaron que la intención es que ahora cada cliente pueda dar aviso en el momento y desde su celular que realizará una operación importante. Con este sistema, la persona puede garantizarse la aprobación inmediata de la compra.

¿Cómo autorizar una compra en el exterior con BBVA?

Desde la app BBVA, seleccionar la tarjeta de crédito con la que se va a realizar la compra

Seleccionar ‘Mostrar Más’ y elegir la opción ‘Autorizar Compras’.

Listo! Está activada la compra sin restricción

El caso de Galicia

El Banco Galicia explica que los usuarios pueden resolver estas operaciones con mediante la sección Viajes.

Dedes esta sección de la app, los usuarios pueden: habilitar las tarjetas para comprar fuera del país; conocer promociones en el destino; acceder a promociones en vuelos, paquetes y alojamientos; sacar una asistencia en viaje y conocer salones VIP en aeropuertos.

Desde la entidad sumaron que cada cliente puede usar el dinero de la tarjeta de débito y activarla desde la sección “Viajes”, la cual se accede desde la opción “Más” y pagar al tipo de cambio de ese día.

¿Cómo autorizar una compra rechazada con Galicia?

En el caso de Banco Galicia, la entidad ofrece la opción de habilitar las compras rechazadas en el momento. Para hacerlo, también se debe ingresar a la app y a partir de ahí seleccionar la compra no aprobada y autorizarla directamente desde el celular.