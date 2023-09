Los 7 consejos que te van a servir para dejar de procrastinar y no atrasarte con el trabajo pendiente

Todas las personas han tenido días en los que la sensación es la de no poder arrancar la jornada. Hay tareas que saben que tienen que hacer, pero las evitan hasta que se vuelven impostergables, y en su lugar toman otras que no son necesarias, pero son más atractivas.

Esta situación se la conoce como "procrastinación". No significa que no estén haciendo nada en el trabajo, sino que retrasas una tarea específica por no tener ganas de hacerla en el momento.

Estas son las 12 profesiones más buscadas en las ofertas laborales del último trimestre de 2023

Búsquedas de trabajo: los jóvenes creen que hay oportunidades pero malas condiciones y salarios bajos

7 consejos que te van a servir para no atrasarte con el trabajo pendiente

El hábito de "dejar para otro momento lo que podés hacer ahora" es algo muy normal en el ambiente de trabajo. Los problemas comienzan cuando se acerca la fecha de un entregable y no alcanza el tiempo por no haber comenzado cuando se debía.

El trabajo remoto es uno de los problemas más comunes en quienes procrastinan (Fuente: pixabay)

¿Tenes dificultades para concentrarte durante la jornada laboral? ¿Te distraés con el celular? Esta inconsistencia temporal es más normal de lo que se cree, por eso, existen 7 recomendaciones ideales para evitar caer en esto.

Decile adiós a las deudas: los 3 consejos de los expertos para una mejor gestión de tu economía

Tarifas de luz: 6 tips para ahorrar electricidad en tu casa en las últimas semanas de invierno

Una de las cosas que hay que entender es que se asocia a factores como falta de enfoque, miedo a proyectos complejos, por perfeccionismo o, simplemente, por hacer varias tareas a la vez; por lo que para no tentarse con todo esto hay que seguir los siguientes tips :