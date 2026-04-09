En la actualidad, muchas personas mantienen una mentalidad limitada sobre el dinero, en la que el salario se percibe como el único ingreso posible y la capacidad de ahorro queda restringida a lo que sobra a fin de mes. Este enfoque condiciona las decisiones financieras diarias. La falta de planificación y el desconocimiento sobre la inversión del dinero hacen que el ahorro se vea como un objetivo difícil de alcanzar, incluso en contextos de ingresos estables. Iñaki Arcocha, exbanquero suizo y asesor financiero, ha puesto el foco en un aspecto que suele pasar desapercibido: la forma en que las personas toman decisiones económicas. Según explica, la diferencia entre quienes logran acumular riqueza y quienes no lo consiguen no está en el punto de partida, sino en la actitud frente al riesgo y la acción. En este sentido, destaca la importancia de evitar la parálisis y avanzar incluso en escenarios de incertidumbre. “El pez grande no se come al chico, sino que el pez rápido se come al lento”, sostiene, al subrayar que la rapidez en la toma de decisiones puede ser determinante en el resultado financiero. El experto advierte que la búsqueda constante de la perfección puede convertirse en un obstáculo. Esperar el momento ideal o la decisión perfecta retrasa la acción y limita las oportunidades de crecimiento económico. “Tú aprendes haciendo, equivocándote, pero haciendo, más que quedándote paralizado. Lo perfecto es enemigo de lo bueno”, señala, en referencia a la importancia de actuar y aprender en el proceso. Desde esta perspectiva, el éxito financiero no depende exclusivamente del capital inicial, sino de la capacidad de adaptarse, corregir errores y mantener una estrategia en movimiento. Más allá de la mentalidad, Arcocha también advierte sobre el impacto de los gastos hormiga, pequeños desembolsos diarios que pasan desapercibidos, pero que a largo plazo reducen la capacidad de ahorro. Según su explicación, consumos habituales como cafés, suscripciones o compras impulsivas pueden representar una cantidad significativa de dinero al cabo del año. Detectarlos y reducirlos permite liberar recursos que pueden destinarse al ahorro o a la inversión. Además, insiste en que centrarse únicamente en ahorrar tiene un límite. Incorporar la inversión como estrategia financiera permite que el dinero genere rendimiento y no dependa exclusivamente del ingreso mensual. Revisar hábitos, entender el comportamiento financiero y tomar decisiones con mayor conciencia se convierte así en un paso clave para mejorar la relación con el dinero y construir una base económica más sólida a largo plazo.