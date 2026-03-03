Al momento de comprar una moto, la decisión va mucho más allá de la marca o la cilindrada. Federico Vacas, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) sostiene que se trata de una elección “importante y muy personal”. Según datos recogidos por la Cámara, durante 2025 se patentaron un total de 650.325 unidades en la Argentina, lo que representó un incremento del 33,8% frente a las 486.061 unidades de 2024. El sector de moto vehículos cerró con una alta producción nacional, al superar el 97% del total de las motos comercializadas, siendo Honda la marca líder del mercado. El punto de partida es definir el uso principal: no es lo mismo una moto para ir y volver del trabajo en la ciudad que una pensada para viajes largos en ruta o escapadas de fin de semana por caminos de tierra. Ese uso determinará la cilindrada adecuada, el tipo de vehículo -urbana, scooter, touring o enduro- y el equipamiento necesario. “Entre los segmentos más relevantes podemos diferenciar motos de calle (o street) que suelen ser vehículos naked pensados para brindar mayor equilibrio entre comodidad, maniobridad y versatilidad en general", explica Juan Carlos Mas, director comercial de Grupo Simpa en diálogo con El Cronista. Los usuarios de estos modelos se trasladan en distancias más cortas y dan un uso más diario a su vehículo, tal como trasladarse al trabajo. “Estas motos se caracterizan por ser ágiles, tener una posición de conducción erguida, bajo consumo de combustible y un mantenimiento accesible”, detalla el director comercial. Desde Grupo La Emilia sostienen que el modelo ideal para la ciudad puede ser una CUB (Cheap Urban Bike), es decir, un vehículo de dos ruedas ligero, diseñado para ser versátil y fácil de manejar. Este modelo arranca en $ 1.500.000, y puede llegar a los $ 2.800.000 para las opciones de Scooter. Por otro lado, se encuentran las motos que se utilizan para doble propósito, en donde el usuario elige el producto no sólo para la ciudad, sino para realizar viajes más largos los fines de semana. “En este tipo de motos se prioriza la comodidad, la confianza en la mecánica, capacidad de carga y la seguridad en general. Se prioriza una postura erguida, buena autonomía de combustible y motores con entrega de potencia progresiva. En general, son productos que van de 300 a 800cc de cilindrada. Aunque también existen productos de mayor tamaño que en nuestro país asciende hasta 1200cc aproximadamente", indica el experto de Grupo Simpa. Este tipo de modelo suele alcanzar los $ 3.500.000, según indican desde La Emilia. El segundo gran eje es el costo total. A la inversión inicial hay que sumarle mantenimiento, seguro, patente, consumo de combustible y todos los elementos de seguridad obligatorios y recomendados, tales como casco homologado e indumentaria adecuada. “Evaluar el costo total de propiedad permite tomar una decisión más inteligente y sostenible en el tiempo”, asegura Carlos Mas. Otro aspecto clave es la prueba física. Antes de cerrar la compra, es fundamental subirse a la moto y evaluar la ergonomía: comprobar si se llega cómodamente al suelo con ambos pies, si la postura de manejo resulta confortable para la espalda y los brazos, y si el asiento es adecuado para el tiempo que se planea pasar arriba del vehículo. “Una prueba de manejo, si es posible, es la mejor manera de resolver estas dudas”, subraya el presidente de Cafam. Desde Cafam explican que no existe un número único, ya que el costo puede variar significativamente según la cilindrada, la intensidad de uso, el valor del seguro y la carga impositiva, entre otras variables. En ese marco, Grupo Simpa elaboró una comparación de costos según el segmento de cilindrada: En línea con este análisis, Mauro Zicarelli, asesor de marcas de motos, agrega que mantener una moto de gama media en el país sigue siendo competitivo frente a otros vehículos, pero no es un gasto menor. “Entre combustible, seguro, patente y servicio prorrateado, el desembolso puede superar fácilmente los $ 100.000 mensuales, dependiendo del uso y del tipo de cobertura contratada”.