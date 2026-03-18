Simplificar la vida rara vez empieza en un armario o en una agenda. Suele empezar antes, con la sensación de que parte del tiempo se va en personas, tareas y compromisos que no alcanzan a justificar el desgaste que producen. Sobre esa tensión gira un reciente episodio de The Tim Ferriss Show. En esa conversación participan Maria Popova, ensayista y creadora de The Marginalian; Morgan Housel, autor especializado en finanzas conductuales; Cal Newport, profesor y referente en productividad; Craig Mod, escritor y fotógrafo radicado en Japón; y Debbie Millman, diseñadora y autora. Todos responden a una misma pregunta: qué decisiones concretas permiten simplificar una vida. En ese intercambio, una frase de Popova condensa el enfoque: “Decidí dejar de dar mi tiempo a personas cuya compañía y conversación no atesoro de verdad”. Hay relaciones que no generan conflicto ni malestar evidente. Funcionan. Son correctas. Pero dejan una sensación de desgaste difícil de explicar. Ese es el punto donde aparece el filtro que propone Popova. En el episodio lo formula sin rodeos: “Cada hora tibia es un paso hacia una vida tibia”. Y refuerza la idea con otra frase: “La vida se desperdicia en lo tibio”. La decisión no pasa por romper vínculos, sino por dejar de sostener aquellos que no aportan valor real. Ese criterio dialoga con décadas de investigación. El Harvard Study of Adult Development sostiene que la calidad de las relaciones tiene un impacto directo en la salud y el bienestar a lo largo del tiempo, por encima de la cantidad de vínculos acumulados. La acumulación de decisiones aparece como una fuente constante de desgaste. No todas las elecciones aportan control o mejora. Muchas introducen fricciones innecesarias. Morgan Housel, autor de The Psychology of Money, lo expresa con una regla directa: “Cuantas menos decisiones tengas que tomar como inversor, mejor te irá a lo largo de la vida”. Este planteo no busca optimizar cada movimiento, sino eliminar complejidad para sostener una estrategia consistente. r r La reducción se extiende al modo en que se consume información. Housel propone una pauta concreta: “Lee más historia y menos pronósticos”, una idea que apunta a recortar el exceso de estímulos que tienden a generar más ansiedad que claridad. En el plano laboral, Cal Newport describe un problema similar. Profesor de ciencias de la computación y autor de libros sobre trabajo profundo, sostiene que una agenda llena no lo activa, sino que lo vuelve ansioso. Su respuesta es operativa: “El no tiene que ser, más o menos, mi respuesta por defecto”. Esa elección no elimina oportunidades, pero evita que cada propuesta disponible se transforme en una obligación. Hay decisiones que no simplifican por lo que suman, sino por lo que eliminan. En muchos casos, lo que se deja atrás es valioso, pero no compatible con el tipo de vida que se busca sostener. Debbie Millman, diseñadora y presentadora del podcast Design Matters, atravesó ese proceso al evaluar si aceptar un puesto como CEO. La duda se extendió durante meses, hasta que una frase terminó de ordenar la situación: “Cualquier cosa que te lleve cuatro meses decidir puede significar que, en realidad, no quieres hacerla”. Después de rechazar la propuesta, describe una reacción inmediata: “Hubo un alivio inmediato e inconfundible”. Esa sensación aparece como una señal de ajuste entre lo que se hace y lo que se quiere sostener en el tiempo. Craig Mod, escritor y fotógrafo que ha documentado extensamente sus caminatas por Japón, aporta otra dimensión. En su caso, simplificar implicó revisar hábitos y también la forma en que definía su trabajo. Al dejar el alcohol, señala, eliminó una fuente constante de interferencia. Al concentrarse en una actividad principal, evitó dispersarse en múltiples direcciones que competían entre sí. La simplificación de la vida aparece como una serie de decisiones que no buscan vaciar la agenda, sino volverla coherente. Menos vínculos sostenidos por inercia, menos decisiones que agregan ruido, menos compromisos que solo parecen correctos desde afuera. Lo que queda no es una reducción. Es una forma más clara de vivir el tiempo disponible.