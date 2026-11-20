Con aumento y bono confirmado, ANSES difundió el calendario de pagos de octubre 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará el viernes 20 los haberes de los jubilados con DNI terminado en 9.

Los depósitos del corriente mes se acreditarán con un aumento de 1,93% y el bono de refuerzo de $ 70.000.

Cuándo cobran los jubilados en noviembre

El viernes 20, ANSES realizará el último depósito para los jubilados que cobran hasta un haber mínimo. Se acreditarán los haberes de quienes perciben hasta $ 514.158,46. y será en la previa del fin de semana largo por el feriado del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

Por orden del Código Civil y Comercial, los herederos deberán pagar las deudas del fallecido con sus bienes cuando ocurra esto. anses

A partir del martes 24 de noviembre se comenzarán a liquidar los haberes de los adultos mayores beneficiarios que cobren más de una jubilación mínima. El calendario de pagos señala que se acreditarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Con aumento y bono confirmado, ANSES difundió el calendario de pagos de octubre 2026. ANSES.

¿De cuánto es la jubilación mínima en noviembre?

Los haberes previsionales contemplan una suba de 1,93%. Las jubilaciones se actualizan mes a mes conforme a la ley de movilidad, que toma como referencia el último dato de inflación disponible.

Así, la jubilación mínima quedó en $ 444.158,46. Al total se le suma el bono de refuerzo de $ 70.000, por lo que el haber mínimo se ubicará en $ 514.158,46.

De cuánto sería el próximo aumento para los jubilados en diciembre y cuánto cobrarían de aguinaldo

El INDEC publicó que la Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue de 2,17%, por lo que la actualización mensual sería equivalente.

De esta manera, en caso se aplique la fórmula de movilidad, el haber mínimo jubilatorio escalaría hasta $ 453.797. Si se paga el bono de refuerzo de $ 70.000, el jubilado mínimo escalaría hasta los $ 523.797.

El aguinaldo de los jubilados se paga en dos cuotas anuales, en junio y diciembre, junto con el haber correspondiente. El cálculo toma como referencia el 50% de la jubilación más alta cobrada durante el semestre, de acuerdo con lo establecido por el artículo 31 de la Ley 24.241.

Para diciembre, si la jubilación mínima se ubica en torno a los $ 453.796, el haber junto con el medio aguinaldo alcanzaría aproximadamente los $ 680.694.

A ese monto podría sumarse un bono de refuerzo de $ 70.000, en caso de que el Gobierno confirme su continuidad. De concretarse, el ingreso total llegaría a $ 750.694.