Dentro de las prácticas asociadas al Feng Shui, algunos objetos cotidianos adquieren un significado especial por su supuesta capacidad para influir en las energías del entorno.

Entre ellos, la canela ocupa un lugar destacado y es considerada por muchos seguidores de esta filosofía oriental como un símbolo relacionado con la prosperidad, la protección y las oportunidades económicas.

Uno de los rituales más difundidos consiste en envolver una pequeña rama de canela en papel aluminio y guardarla en la billetera, la cartera o incluso en un bolsillo personal. Según esta creencia, la combinación de ambos elementos ayudaría a conservar y potenciar la energía vinculada a la abundancia.

Quienes practican este tipo de rituales sostienen que el papel aluminio cumple una función protectora, actuando como una barrera que evita que el amuleto absorba energías externas.

De esta manera, la canela mantendría durante más tiempo sus propiedades simbólicas relacionadas con la atracción de bienestar económico.

¿Para qué sirve llevar canela en la billetera, según el Feng Shui?

De acuerdo con esta tradición, colocar una rama de canela entre el dinero o las tarjetas tendría varios beneficios energéticos. Uno de ellos es favorecer la llegada de nuevas oportunidades vinculadas al trabajo y las finanzas.

La clave de llevar canela con aluminio. IA - ChatGPT

Además, se cree que funciona como un elemento de protección frente a energías negativas provenientes del entorno, ayudando a preservar el equilibrio personal.

También es habitual que quienes siguen estas prácticas recurran al amuleto antes de entrevistas laborales, reuniones importantes o el inicio de nuevos proyectos comerciales.

¿Cuándo realizar el ritual para potenciar sus efectos?

Los especialistas en Feng Shui suelen recomendar que este tipo de rituales se lleven a cabo durante momentos asociados con los comienzos y la renovación. Los primeros días de cada mes son considerados especialmente favorables para establecer intenciones relacionadas con el crecimiento económico.

Asimismo, muchas personas eligen incorporarlo cuando inician una nueva etapa laboral, emprenden un negocio o atraviesan períodos de cambios financieros en los que buscan atraer mejores oportunidades.

¿Dónde guardar la canela para atraer prosperidad?

La ubicación del amuleto también es considerada importante dentro de esta práctica. El lugar más recomendado es la billetera, especialmente en el sector donde se guarda el dinero o las tarjetas bancarias.

Otra alternativa es llevarlo en bolsillos internos junto a documentos vinculados al trabajo o actividades profesionales. La intención es mantener el amuleto cerca de aquellos elementos relacionados con los ingresos y la actividad económica.