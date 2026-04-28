El Tren Ecológico de la Selva, principal medio de transporte en el Parque Nacional Iguazú, se moderniza con la incorporación de tres nuevas locomotoras eléctricas. Este avance optimizará el servicio y proporcionará beneficios tanto a los turistas como al entorno ecológico de Misiones. Las nuevas máquinas fueron producidas en China por la empresa Hunan Shaoli Group Electric Co., Ltd. Su llegada a la provincia de Misiones se produjo el pasado 2 de enero de 2026, conforme al reportaje del sitio oficial de Iguazú Argentina S.A. En enero de 2026, Iguazú Argentina S.A. (la concesionaria de los servicios turísticos en el Parque Nacional Iguazú) adquirió tres nuevas locomotoras eléctricas. Estas unidades, modelo CTY12/6GP, arribaron al Área Cataratas y su operación plena iniciará en la última semana de enero de 2026. Las nuevas máquinas cuentan con las siguientes ventajas técnicas destacadas: Estas máquinas fueron concebidas específicamente para funcionar en entornos naturales sensibles y protegidos, respetando altos estándares de seguridad, eficiencia y bajo impacto ambiental. El principal objetivo de esta inversión es progresar en la reducción de emisiones y el uso de fuentes de energía limpias, minimizando el impacto en la selva paranaense y el ecosistema del Parque Nacional Iguazú. Desde el parque destacaron: “Esta adquisición no habría sido viable sin el compromiso ambiental que emana del trabajo colaborativo entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la concesionaria de servicios Iguazú Argentina S.A., que se esfuerzan por implementar tecnologías que optimicen el uso de energía limpia y disminuyan el impacto sobre la naturaleza”. Se trata de un tren de color verde con asientos de madera, vagones abiertos lateralmente que permiten disfrutar del paisaje y capacidad para transportar entre 220 y 250 personas por formación. El Tren Ecológico de la Selva es el principal medio de transporte dentro del Parque Nacional Iguazú, en el lado argentino de las Cataratas. Su función es trasladar a los visitantes de manera cómoda y sostenible desde la Estación Central hasta las zonas clave para realizar los recorridos a pie. El recorrido total es de aproximadamente 3,7 km y dura unos 35 minutos. Parte de la Estación Central hacia la Estación Garganta del Diablo y hace parada en la Estación Cataratas, desde donde se accede al Circuito Superior y al Circuito Inferior. El servicio del tren está incluido en la entrada al Parque Nacional y se recomienda aprovecharlo desde temprano para optimizar la visita y disfrutar del entorno natural durante el trayecto. El Parque Nacional Iguazú ha recibido un total de 1.532.230 visitantes durante el año 2025, estableciendo el mejor registro desde 2019, cuando se alcanzó un récord histórico de 1.635.000 personas. Para el año 2026, las expectativas son elevadas: se busca igualar o incluso superar dicha marca prepandemia. El año 2025 evidenció un crecimiento sólido del 20% en comparación con el año anterior, lo que indica una recuperación sostenida del turismo en la zona protegida y un renovado interés tanto de argentinos como de viajeros internacionales por explorar sus paisajes impresionantes y su rica biodiversidad. Del total de ingresos, el 39,8% corresponde a visitantes nacionales, mientras que el 34,7% son turistas extranjeros. Entre los países que aportan turistas internacionales más destacados se encuentran: