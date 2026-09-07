Alerta este lunes 7 de septiembre: Andalucía, Cataluña y Canarias entran en riesgo importante por temperaturas de hasta 40 grados

Andalucía, Cataluña y Canarias afrontan este lunes 7 de septiembre una jornada marcada por el calor extremo en España. Las tres comunidades tienen zonas bajo aviso naranja, considerado de peligro importante, por temperaturas que podrán alcanzar o rozar los 40 grados.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Andalucía concentrará algunos de los registros más elevados, con máximas de hasta 40 grados en las campiñas de Cádiz, Córdoba y Sevilla, además de zonas de Jaén y el valle del Guadalquivir.

El calor extremo en España también afectará con fuerza a Cataluña y Canarias. Lleida activará aviso naranja por temperaturas de hasta 37 grados en el Pirineo, mientras Gran Canaria podrá alcanzar los 39 grados.

El episodio llega después de un fin de semana especialmente cálido, con máximas que habrían sido muy elevadas incluso en pleno verano y noches tórridas en distintos puntos del país.

Andalucía, Cataluña y Canarias, bajo aviso naranja por calor

Alerta este lunes 7 de septiembre: Andalucía, Cataluña y Canarias entran en riesgo importante por temperaturas de hasta 40 grados Windy

Andalucía será una de las comunidades más afectadas por el calor extremo en España durante este lunes. En las campiñas gaditana, cordobesa y sevillana se podrán alcanzar los 40 grados.

También se esperan temperaturas de hasta 39 grados en Pedroches y la sierra de Córdoba, Cazorla y Segura en Jaén, la cuenca del Genil en Granada y zonas de Aracena, Andévalo y Condado en Huelva.

En Cataluña, la provincia de Lleida activará el aviso naranja a partir de las 13 horas. Las temperaturas podrán alcanzar los 37 grados en zonas del Pirineo. Canarias, por su parte, mantendrá el nivel naranja en Gran Canaria, donde se esperan máximas de hasta 39 grados y mínimas que localmente podrían no bajar de los 26 grados.

El aviso naranja por calor refleja un escenario de riesgo importante y afecta a tres de las comunidades donde el calor será más intenso durante la jornada.

Canarias: hasta 39 grados y noches por encima de 26 grados

Canarias vivirá uno de los episodios más duros de esta jornada. Gran Canaria se encuentra en nivel naranja por altas temperaturas, con máximas previstas de hasta 39 grados.

El calor no se limitará a las horas centrales del día. Los valores nocturnos apenas bajarán localmente de 26 grados, por lo que algunas zonas volverán a registrar noches tórridas.

Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife también permanecen bajo aviso por calor, aunque en nivel amarillo. El archipiélago estará además afectado por polvo en suspensión. La combinación de calor y calima mantendrá condiciones especialmente adversas en Canarias antes de que las temperaturas empiecen a bajar a partir del miércoles.

El calor extremo en Canarias comenzará entonces a remitir progresivamente, aunque las máximas todavía podrán alcanzar unos 34 grados durante el miércoles.

Andalucía vuelve a rozar los 40 grados

Andalucía será otro de los principales focos del calor extremo en España. Los termómetros podrán alcanzar los 40 grados en varias zonas del valle del Guadalquivir.

Cádiz, Córdoba, Sevilla y Jaén se encuentran entre las provincias con los valores previstos más elevados. También habrá registros muy altos en Granada y Huelva.

El calor será especialmente significativo porque llega ya avanzado septiembre. AEMET ha destacado que durante el fin de semana se alcanzaron temperaturas que “habrían sido muy elevadas incluso en pleno verano”.

Las noches también han sido excepcionalmente cálidas. En diferentes puntos del sur, las mínimas no bajaron de 25 grados y en algunas localidades permanecieron por encima de 27 grados.

La situación comenzará a cambiar a partir del martes, aunque el calor en Andalucía seguirá siendo intenso en muchas zonas, con máximas todavía por encima de 36-38 grados.

Cataluña: Lleida entra en nivel naranja por temperaturas de 37 grados

Cataluña también forma parte de las tres comunidades con aviso naranja por calor durante este lunes. La provincia de Lleida activará el nivel naranja a partir de las 13 horas. Las temperaturas podrán alcanzar los 37 grados en la zona del Pirineo.

El nordeste peninsular viene además de un fin de semana de temperaturas extraordinarias. En algunas localidades se superaron los 40 grados.

La situación contrasta con lo que ocurrirá apenas dos días después. El miércoles, una masa de aire más fría hará caer las temperaturas entre 6 y 10 grados en amplias zonas del país.

El calor extremo en España comenzará así a perder fuerza de forma rápida con el avance de un frente desde el noroeste.

Después del calor llega un desplome de hasta 10 grados

Alerta este lunes 7 de septiembre: Andalucía, Cataluña y Canarias entran en riesgo importante por temperaturas de hasta 40 grados. Foto: EFE

El cambio más importante llegará entre el martes y el miércoles. “Llegan cambios en el tiempo”, adelantó el portavoz de AEMET, Rubén del Campo.

Un frente entrará por el noroeste y dejará lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas y Castilla y León. El miércoles continuará avanzando y llevará precipitaciones a otras zonas del norte, centro y Baleares.

Detrás del frente entrará “una masa de aire más fría que provocará un acusado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio”. Las máximas podrán caer entre 6 y 10 grados en amplias zonas. El contraste será fuerte respecto al calor extremo en España registrado durante este lunes.

Burgos, Soria, Bilbao, Pamplona o Logroño rondarán los 20-22 grados el miércoles, mientras en el Mediterráneo, Baleares y la mitad sur todavía se superarán los 30 grados.