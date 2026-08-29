Llega un diluvio sin precedentes el sábado 29 y domingo 30: tormentas por 48 horas, lluvias y granizo en Misiones, Corrientes y Formosa.

Argentina sufrirá un cambio brusco en el tiempo por la llegada de un fuerte temporal a las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa durante el sábado 29.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por condiciones climáticas hostiles de fuertes lluvias y ráfagas de viento. El sistema de tormentas permanecerá por varios días en el norte del país y el pronóstico anticipa un escenario marcado por precipitaciones que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Cómo estará el clima en Misiones, Corrientes y Formosa el fin de semana

El último informe oficial del SMN anticipa un fin de semana complicado a nivel meteorológico por el ingreso de un temporal. El clima estará de la siguiente forma provincia por provincia :

Misiones

El sábado y domingo estarán marcados por intensas lluvias que acumularán hasta 52 milímetros de agua acumulada y actividad eléctrica. Si bien los vientos circularán en torno a los 30 kilómetros por hora, se espera que la magnitud del diluvio pueda afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

La temperatura oscilará entre los 16° y 22° y el lunes podrían continuar las precipitaciones con algunos chubascos aislados. Las localidades donde más lloverá serán Posadas, Oberá, Apóstoles e Iguazú.

Llega un diluvio sin precedentes el sábado 29 y domingo 30: tormentas por 48 horas, lluvias y granizo en Misiones, Corrientes y Formosa. ChatGPT

Corrientes

La tormenta ingresará durante el martes y se prolongará a lo largo de todo el fin de semana. Las lluvias serán moderadas en la capital, mientras que en las localidades del norte serán más intensas.

En el litoral correntino los vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora con hasta 40 milímetros de agua acumulada, por lo que el SMN recomendó mantener los sumideros y drenajes limpios para permitir la circulación de agua.

Formosa

El clima en Formosa estará marcado por la presencia de lluvias el sábado 29 con mínimas de 18°. La mayor parte de las precipitaciones llegarán el domingo y el lunes con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Se aconseja estar atento a los reportes meteorológicos antes posibles cambios en el tiempo.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires según el SMN

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá en entre los 8° y 18° durante el fin de semana. Por el momento, el pronóstico anticipa un cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

El inicio de la próxima semana mantendrá condiciones similares con mínimas de 9° y máximas de 19°.