El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica naranja para este jueves 7 de junio por tormentas fuertes en provincias del Litoral y centro del país. El organismo advirtió sobre lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h en distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe. Según el pronóstico oficial, las tormentas podrían presentar fuerte intensidad y desarrollarse de manera persistente durante gran parte de la jornada. Además de la abundante caída de agua en cortos períodos, el SMN alertó por ráfagas intensas y elevada actividad eléctrica. El fenómeno podría generar anegamientos temporarios, complicaciones en el tránsito y reducción de la visibilidad, especialmente en rutas y caminos rurales. También existe la posibilidad de caída ocasional de granizo en algunos sectores afectados por la alerta. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las zonas que están bajo la alerta de nivel naranja por fuertes tormentas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h son: Asimismo, el SMN informó que para este jueves rige una alerta meteorológica de nivel amarilla por la presencia de intensas tormentas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en varios puntos del país. En tanto, las regiones que estarán más afectadas son: