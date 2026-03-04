En medio de la crisis de consumo que deja afuera al sector de electrodomésticos, Cetrogar, la firma que nació en Chaco avanza en su plan de nacionalización y para 2026 ya tiene en carpeta la apertura de seis nuevas sucursales, todas lejos del noreste del país donde su presencia siempre fue más fuerte. “El año pasado fue difícil para el sector. Si bien en unidades se cerró igual, el problema estuvo en la rentabilidad. La industria vive un problema de caja”, resumió Juan Manuel Almeida, gerente nacional de Marketing de Cetrogar. En ese sentido, los costos de financiamiento sin poder ajustar precios fue uno de los temas centrales que debieron manejar las empresas del sector durante 2025 En medio de esta situación, la compañía liderada por Roberto Cetrolo logró un crecimiento de 10 puntos más que el mercado que, según NielsenIQ, en 2025, fue del 23 por ciento. “Durante 2025, el mercado registró un crecimiento interanual del 23% en ventas en unidades, con un desempeño destacado de línea blanca y pequeños electrodomésticos (+36%), impulsado por la apertura comercial, una mayor disponibilidad de productos, precios relativos históricamente bajos y un mayor acceso al crédito para las familias”, fue el análisis de la consultora especializada en consumo. “Somos muy agresivos comercialmente”, justificó Almeida su crecimiento. “Siempre buscamos tener más cuotas que la competencia con créditos propios y tarjetas”, detalló el ejecutivo, quien señala el financiamiento como uno de los principales drivers para concretar una venta. A la vez que no dejaron de abrir sucursales. En 2025, la empresa que en total cuenta con 118 locales, sumó cinco nuevos puntos de venta -Las Heras, Mar del Plata, La Plata, Recoleta y San Justo Shopping-, mudó dos y remodeló uno. “Hoy en CABA y AMBA, donde se concentra gran porcentaje de las ventas tenemos 10 locales. Competimos en mercados donde no estábamos”, señaló Almeida. Para el ejecutivo, un termómetro de que Cetrogar está haciendo las cosas bien es que los haya elegido Starlink como uno de los dos retailers para lanzar un nuevo producto: el Starlink Mini X con router integrado. La otra cadena que lo vende es La Anónima. En su carrera por crecer a nivel nacional, según pudo saber El Cronista, la empresa chaqueña hoy ya tiene el 8,5 por ciento de participación de mercado y compite con gigantes de renombre como Frávega, que tiene unas 115 sucursales y On City que llega a 200. En el camino quedó Garbarino, firma que está en concurso desde 2021 y no consigue comprador y está más cerca de la quiebra. Según comentó Almeida, el objetivo N°1 de la empresa es ganar mercado. Para ello, continuarán con el ritmo de aperturas en distintos puntos del país. La primera de este ya se inauguró, en Salta. Y si bien aún no están cerradas las otras plazas la empresa mira la disponibilidad de los shoppings. “En los centros comerciales abrís los domingos”, señaló el líder de Marketing entre los beneficios de estos locales. Además, la cadena de retail está migrando su plataforma de e-commerce a un sistema superador. “Hoy las ventas por este canal representan el 15% de nuestra facturación, pero con este cambio buscamos mejorar la conversión”, admitió.