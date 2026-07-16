La llave Allen y la llave Torx son dos de las herramientas más utilizadas para ajustar tornillos. Aunque cumplen una función similar, no son iguales y cada una fue diseñada para un tipo de cabeza específico .

Conocer sus diferencias permite elegir la herramienta adecuada, evitar daños en los tornillos y lograr un ajuste más seguro.

Cuál es la diferencia entre una llave Allen y una Torx

Quienes utilizan herramientas saben que las llaves Alen y Torx no se utilizan de la misma manera.

Las llaves Alen y Torx no se utilizan de la misma manera. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

La llave Allen es usada comúnmente con tornillos que poseen una cavidad hexagonal.

La Torx, en cambio, encaja en tornillos con una cabeza en forma de estrella de seis puntas.

Gracias a ese diseño, la Torx distribuye mejor la fuerza y reduce el desgaste del tornillo.

Cuándo conviene usar cada una

La llave Allen es ideal para muebles, bicicletas y reparaciones del hogar.

La Torx suele utilizarse en bicicletas, autos y equipos electrónicos, donde se necesita aplicar un mayor torque.

En este sentido, ambas llaves pueden resumirse de la siguiente manera:

Allen: práctica y versátil.

Torx: más resistente y precisa.

Qué ventajas tiene cada sistema

Los tornillos Allen son fáciles de conseguir y compatibles con la mayoría de los juegos de herramientas.

Los Torx permiten aplicar más fuerza con menos riesgo de barrer la cabeza del tornillo .

Si vas a reemplazar un tornillo, lo recomendable es utilizar el mismo sistema con el que fue diseñado originalmente el equipo.