Al momento del desayuno, la avena y la granola son dos opciones populares que muchos escogen día a día para iniciar la rutina.

Si bien ambas pueden integrarse sin inconvenientes en una dieta variada, no son lo mismo: presentan diferencias en su composición, su procesamiento y su valor nutricional.

¿Avena o granola? ¿Cuál es la diferencia?

La avena es un cereal integral que puede encontrarse en diferentes formatos según se grado de procesamiento. Existen desde granos enteros hasta avena instantánea, con varias alternativas en el medio.

Por su parte, la granola es una preparación que se elabora con avena combinada con otros ingredientes, como frutos secos, semillas y en muchos casos endulzantes.

La avena y la granola son alimentos populares para incluir en el desayuno.

Nutricionalmente, la avena puede aportar

Fibra soluble e insoluble

Fósforo

Tiamina

Magnesio

Zinc

Por su parte, la granola brinda

Proteínas

Carbohidratos

Fibra

Azucares

Grasas

Sodio

Potasio

¿Cuál conviene comprar? ¿Avena o granola?

Si bien la elección es personal y dependerá siempre del gusto y hábitos del consumidor, los expertos aconsejan prestar siempre atención al grado de procesamiento y a los ingredientes agregados.

La avena integral mínimamente procesada puede aportar nutrientes sin ingredientes adicionales, mientras que en el caso de la granola, el consejo es revisar la etiqueta y elegir las opciones que contengan menos azúcares añadidos o saborizantes.