Confirmado | Lanzan la primera herramienta del país para medir el impacto de la inteligencia artificial en el empleo

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California dio un paso inédito en el seguimiento de los efectos de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. El gobernador Gavin Newsom presentó una plataforma que permitirá monitorear cómo esta tecnología impacta en los distintos sectores económicos y anticipar posibles cambios en el empleo.

Se trata del primer sistema de estas características desarrollado en Estados Unidos y su objetivo es ofrecer información basada en datos reales para que las autoridades puedan diseñar políticas públicas frente al avance de la inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la nueva plataforma?

La herramienta, denominada California AI Impact Tracker (CAIT), utiliza información proveniente de las solicitudes del seguro de desempleo para analizar si la inteligencia artificial está modificando la dinámica laboral en el estado.

El sistema cruza esos datos con indicadores que muestran el grado de exposición de cada ocupación a la inteligencia artificial y genera reportes actualizados mensualmente sobre la evolución del empleo.

Además, permitirá consultar estadísticas segmentadas por edad, sexo, ubicación geográfica, nivel socioeconómico y otros indicadores demográficos.

Qué muestran los primeros resultados

Los primeros datos, correspondientes a junio de 2026, indican que hasta el momento no existe evidencia de un aumento generalizado del desempleo provocado por la inteligencia artificial.

Sin embargo, el análisis sí identificó algunos cambios en sectores específicos.

Entre ellos aparece un incremento en las solicitudes de seguro de desempleo de personas con educación universitaria desde la llegada de ChatGPT en 2022, además de un mayor número de reclamos en el área de la Bahía de San Francisco y en actividades vinculadas con la tecnología y los servicios profesionales.

Confirmado | Lanzan la primera herramienta del país para medir el impacto de la inteligencia artificial en el empleo (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por el momento, los investigadores no encontraron diferencias relevantes entre hombres y mujeres ni entre distintos grupos étnicos.

Cómo identifica los empleos con mayor riesgo

Para elaborar sus proyecciones, la plataforma combina dos tipos de indicadores.

El primero mide el potencial de automatización de cada ocupación, evaluando si herramientas de inteligencia artificial podrían reducir significativamente el tiempo necesario para realizar determinadas tareas.

El segundo analiza el uso real que trabajadores y empresas hacen de modelos de inteligencia artificial, como Claude, desarrollado por la empresa Anthropic, para conocer qué actividades ya están siendo transformadas por estas tecnologías.

La combinación de ambos factores permite identificar qué profesiones podrían experimentar mayores cambios en los próximos años.

Un proyecto desarrollado junto a universidades

El sistema fue desarrollado mediante una colaboración entre el Gobierno de California y especialistas del Laboratorio de Políticas de California junto con investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Según explicó la administración de Gavin Newsom, la intención es que las decisiones sobre empleo y capacitación se basen en información objetiva y no únicamente en proyecciones sobre el avance de la inteligencia artificial.

Las medidas para preparar a los trabajadores

Además del nuevo sistema de monitoreo, California continúa impulsando programas destinados a facilitar la adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías.

De acuerdo con datos oficiales, el estado financió iniciativas de capacitación y formación laboral que ya alcanzaron a más de 674.000 personas.

A estas políticas se suma el programa Degree Plus, orientado a complementar los títulos universitarios con certificaciones profesionales para mejorar la inserción laboral, además de nuevos planes de formación impulsados junto con la Asociación de Fuerza Laboral de California.

Con estas iniciativas, el estado busca consolidar un modelo que combine el desarrollo de la inteligencia artificial con herramientas que permitan anticipar sus efectos y preparar a la fuerza laboral para los cambios que traerá esta tecnología.