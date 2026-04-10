Cuando se buscan soluciones para el hogar, las alternativas naturales se convirtieron en la mejor opción para no usar productos químicos que puedan generar alergias. Uno de los trucos que se popularizó en las últimas semanas es el de mezclar las cáscaras de mandarina con vinagre por su acción limpiadora e higienizante. Además, puede ser usada para la jardinería para cuidar el crecimiento de las plantas. La cocina suele ser un lugar en donde se prefiere evitar el uso de productos químicos, ya que son zonas que pueden tener contacto con los alimentos. Esta mezcla es clave porque las cáscaras de mandarina contienen aceites naturales cítricos como el limoneno que es un desengrasante natural. Por su parte, el ácido acético tiene la propiedad de eliminar bacterias y disolver la suciedad. Al licuarlas, ambos liberan más compuestos activos, lo que hacen la mezcla más efectiva. Su principal uso es para la limpieza de la cocina, en específico en partes como la mesada, los azulejos o la campana extractora, ya que son lugares en donde se acumula la grasa. Otro de sus funciones es el de repeler hormigas y otros insectos. Para utilizarlo como limpiador solo se deben licuar las cáscaras con vinagre blanco y dejar reposar 48 horas. Luego, colarlo y pasarlo a un rociador para facilitar su uso. Esta mezcla también es usada en la jardinería para cuidar las plantas de hormigas y otros insectos. Solo bastará diluir una parte de la mezcla por tres de agua y rociarla alrededor del tallo. Es importante que al usarla no se rocíe de forma directa, ya que puede dañar las hojas. Para estos casos, podrá usarse otros residuos como cáscaras de banana. La mezcla de cáscaras de mandarina y vinagre se recomienda por su doble beneficio: es una gran forma de reciclar residuos orgánicos del día a día al mismo tiempo que se evita el uso de productos químicos que dañen el planeta. E definitiva, las alternativas naturales se convirtieron en la opción más elegida a la hora de limpiar el hogar.