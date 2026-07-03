El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en los trucos caseros gracias a su capacidad para limpiar, desinfectar y eliminar manchas. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a ganar popularidad una combinación poco conocida: licuar cáscara de papa con bicarbonato.

Aunque pueda parecer una mezcla extraña, quienes la recomiendan aseguran que resulta muy efectiva para combatir el óxido de diferentes superficies metálicas sin recurrir a productos químicos agresivos.

Licuar cáscara de papa con bicarbonato: el truco casero que ayuda a eliminar el óxido de herramientas y superficies metálicas. Fuente: FreePik

¿Para qué sirve licuar cáscara de papa con bicarbonato y por qué esta mezcla ayuda a eliminar el óxido?

La mezcla de cáscara de papa con bicarbonato se destaca por su capacidad para remover el óxido de forma natural. La explicación está en las propiedades de cada ingrediente y en cómo actúan cuando se utilizan juntos sobre una superficie.

El bicarbonato de sodio funciona como un limpiador suave con efecto abrasivo , lo que permite desprender la capa superficial de óxido sin rayar ni deteriorar el metal. Al mismo tiempo, ayuda a aflojar la suciedad acumulada y facilita el trabajo de limpieza.

Por otro lado, la cáscara de papa contiene ácido oxálico, un compuesto natural presente en distintos vegetales que puede ayudar a disolver las partículas de óxido adheridas al metal . Al licuar la cáscara con bicarbonato se obtiene una pasta que se distribuye con facilidad sobre la superficie, permitiendo que ambos ingredientes actúen durante varias horas.

Gracias a esta combinación, muchas personas utilizan este truco para recuperar utensilios de cocina, herramientas de jardín, cuchillos, rejas, bisagras y otros objetos metálicos que presentan signos de oxidación.

Cómo preparar la mezcla de cáscara de papa con bicarbonato para limpiar superficies metálicas

Preparar este remedio casero es muy simple y no requiere experiencia previa. Solo hacen falta cáscaras de papa, bicarbonato de sodio y un poco de agua para obtener una pasta de consistencia espesa.

El procedimiento consiste en:

Colocar las cáscaras de una o dos papas en una licuadora.

Agregar dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio.

Incorporar una pequeña cantidad de agua hasta formar una mezcla homogénea.

Aplicar la preparación directamente sobre la zona oxidada.

Dejar actuar entre varias horas y toda la noche, según el nivel de corrosión.

Finalmente, frotar con un cepillo o una esponja metálica y enjuagar con agua.

Si el óxido está muy incrustado, el proceso puede repetirse varias veces hasta obtener mejores resultados.

Cómo evitar que el óxido vuelva a aparecer después de usar bicarbonato y cáscara de papa en objetos de metal. Fuente: Shutterstock

Cómo evitar que el óxido vuelva a aparecer después de usar bicarbonato y cáscara de papa

Eliminar el óxido es solo una parte del trabajo. Para conservar los utensilios y herramientas en buen estado, también es fundamental prevenir que la humedad vuelva a generar corrosión.

La primera recomendación es secar completamente cualquier objeto metálico después de lavarlo . La humedad permanente acelera el proceso de oxidación, especialmente en elementos de hierro.

En el caso de las sartenes de hierro, muchos especialistas aconsejan aplicar una fina capa de aceite vegetal una vez que estén completamente secas . Esta película actúa como una barrera protectora frente al contacto con el aire y el agua.

También conviene guardar los objetos en lugares secos, bien ventilados y lejos de ambientes con exceso de humedad. Si se almacenan varias ollas o sartenes juntas, colocar una hoja de papel entre ellas ayuda a evitar rayaduras y reduce la posibilidad de que retengan humedad.

Con estos cuidados y el uso ocasional de la mezcla de bicarbonato con cáscara de papa, es posible prolongar la vida útil de numerosos utensilios metálicos sin necesidad de utilizar limpiadores industriales costosos.