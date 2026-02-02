Combinar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué sugieren realizarlo y para qué funciona (foto: archivo)

En el universo de los trucos de limpieza hogareños, algunas mezclas destacan por su eficacia y bajo costo. Una de ellas es la combinación de bicarbonato de sodio, agua oxigenada y jabón blanco, una fórmula sencilla que permite eliminar manchas difíciles, blanquear superficies y mejorar la higiene del hogar sin necesidad de productos industriales.

Al mezclarse, estos tres ingredientes forman una pasta limpiadora que se puede utilizar en distintos ambientes de la casa. Su efectividad se explica por la acción complementaria de cada componente: el bicarbonato ayuda a limpiar y neutralizar olores, el agua oxigenada actúa como blanqueador y el jabón blanco facilita la remoción de grasa y suciedad adherida.

Para qué sirve la mezcla de bicarbonato, agua oxigenada y jabón blanco

Esta combinación puede aplicarse en múltiples tareas de limpieza doméstica. Entre sus principales usos se destacan:

Blanquear juntas y azulejos del baño o la juntas y azulejos del baño o la cocina

Quitar manchas difíciles de la ropa.

Limpiar zapatillas blancas y devolverles su aspecto original.

Desinfectar superficies como mesadas, piletas y sanitarios.

Eliminar sarro y restos de grasa en zonas de difícil acceso.

Gracias a su composición, se trata de una alternativa práctica para quienes buscan mantener el hogar limpio sin utilizar productos costosos o con químicos agresivos.

Limpieza eficaz y económica: bicarbonato, agua oxigenada y jabón blanco.

Cómo preparar la mezcla: paso a paso

Para preparar esta pasta limpiadora se necesitan pocos ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de agua oxigenada (volumen 10).

1 cucharada de jabón blanco rallado o en su versión líquida.

Colocar todos los ingredientes en un recipiente y mezclarlos hasta obtener una pasta cremosa y homogénea, lista para usar.

La aplicación varía según la superficie o el objeto a limpiar:

Azulejos y juntas: aplicar la pasta con un cepillo de dientes viejo, dejar actuar entre 10 y 15 minutos, frotar y enjuagar con agua.

Manchas de ropa: colocar una pequeña cantidad sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y lavar de manera habitual.

Zapatillas blancas: cepillar la mezcla sobre la tela o la goma, dejar actuar 15 minutos y enjuagar.

Mesadas y baño: aplicar con una esponja, dejar actuar unos minutos y retirar con un trapo húmedo.

Consejos clave para usar la mezcla de forma segura

Para evitar inconvenientes, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones: