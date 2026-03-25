El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un beneficio que permite acceder a la licencia de conducir sin pagar uno de los costos principales del trámite. La medida alcanza a distintos grupos que podrán quedar exentos del pago de la Boleta Única Inteligente (BUI) al momento de obtener la licencia de conducir en CABA. Actualmente, el otorgamiento de la licencia tiene un costo de $ 34.200, correspondiente a la BUI. Sin embargo, quienes cumplan con ciertos requisitos podrán evitar ese gasto y solo deberán abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). En este sentido, los beneficiarios por la exención de pago de la BUI alcanzados son: En todos los casos, la documentación debe presentarse de forma física o digital para validar la exención. Aunque el beneficio elimina el pago de la BUI, el trámite no es completamente gratuito, ya que quienes accedan a la exención deberán abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, cuyo valor es de $ 8.840. Este certificado es obligatorio para todos los solicitantes, debido a que permite verificar la situación del conductor a nivel nacional. Para iniciar el trámite que permite acceder a la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario cumplir con una serie de condiciones. Entre los principales puntos se destacan: Además, quienes soliciten licencias profesionales deberán cumplir condiciones adicionales, como acreditar experiencia previa y presentar antecedentes penales actualizados. Por su parte, también se debe realizar la evaluación de aptitud psicofísica en donde se evalúan cuatro áreas diferenciadas en psicológica, de visión, auditiva y médica. En tanto, y una vez que se realice el examen psicofísico, se pasa a la instancia evaluatoria, la cual está dividida de la siguiente manera: