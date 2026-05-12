El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en cuanto a sus multas de tránsito para evitar castigos severos relacionados con la licencia de conducir que puedan perjudicar su validez. En esta jurisdicción, las multas se ven traducidas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo. Si en mayo se supera el límite de puntos permitidos en dos años de conducción, las autoridades podrán suspender su licencia de conducir. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la alternativa utilizada para “identificar y actuar conductores de alto riesgo”. En ese marco, quienes lleguen en mayo al punto de acumular 11 puntos correspondientes a los últimos 24 meses, verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento. Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera “Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.