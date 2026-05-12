Un conjunto de leyes específicas denominado Código Nacional de Tránsito regula las normativas vigentes en el ámbito de la conducción en Colombia. Este marco normativo abarca la totalidad del territorio nacional, sin excepciones y establece disposiciones sobre la circulación de peatones, usuarios, pasajeros y conductores. La licencia de conducir representa uno de los trámites más relevantes para aquellos que poseen un auto en el país. En este contexto, los conductores mayores de 65 años deberán satisfacer ciertos requisitos específicos para renovar dicho documento. Quienes operan vehículos de transporte público enfrentarán exigencias adicionales. Aunque no se ha establecido una edad máxima para conducir, es decir, un límite a partir del cual los ciudadanos no pueden continuar manejando, existen normas y regulaciones que restringen la frecuencia de renovación de la licencia en los adultos mayores y endurecen los exámenes médicos necesarios para su obtención. De acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, todos los conductores de vehículos particulares menores de 60 años están obligados a renovar su licencia de conducir cada 10 años. Aquellos que se encuentren en el rango de edad de 60 a 80 años, por el contrario, deberán efectuar la renovación de su documento cada 5 años. Los conductores mayores de 80 años también tienen la obligación de llevar a cabo este procedimiento de renovación anualmente. Es fundamental que cada uno de ellos esté debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad responsable de la renovación de licencias en todo el territorio nacional. Para proceder con el trámite de renovación de la licencia de conducir, es necesario llevar a cabo las acciones que se indican a continuación: