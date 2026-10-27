El Gobierno porteño envió a la Legislatura una ley que contempla la creación del primer crematorio y cementerio público de animales dentro del predio de la Chacarita.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó en la Legislatura una normativa que busca plasmar en el “marco legal el rol afectivo que ocupan las mascotas en las familias” de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien el proyecto abarca medidas que van desde la asignación de un número de identificación único y la posibilidad de trasladar animales en colectivos hasta la regulación de guarderías y paseadores, uno de los focos de la ley está puesto en la creación de un predio funerario público en el Cementerio de Chacarita para gestionar la disposición final de los restos de perros y gatos.

Cómo funcionará el crematorio y el espacio de memoria en Chacarita

Las instalaciones previstas dentro del Cementerio de Chacarita integrarán distintas modalidades de despedida según la disponibilidad del espacio:

Crematorio oficial: infraestructura destinada al servicio de cremación de perros y gatos bajo normativas sanitarias porteñas.

Sector de sepultura y cinerario: área dispuesta para el entierro tradicional o el guardado de las cenizas de los animales.

Zona común de despedida: un espacio de memoria diseñado para la permanencia y el acompañamiento de las familias durante el proceso de duelo.

Con esta reforma, la Ciudad busca institucionalizar el último adiós a las mascotas.

Modificación normativa y creación del predio funerario público

Para llevar adelante el proyecto, el texto enviado a la Legislatura propone modificar la legislación porteña vigente sobre el uso de los cementerios públicos con el fin de autorizar formalmente la prestación de servicios de cremación y entierro de animales de compañía.

Con esta reforma, la Ciudad busca institucionalizar el último adiós a las mascotas, garantizando que los vecinos cuenten con un espacio oficial y regulado bajo normativas sanitarias para despedir a sus perros y gatos.

Ampliación de la red de atención veterinaria gratuita

De forma paralela a la tramitación del predio funerario en la Legislatura, la Ciudad anunció la suma de nuevos servicios sanitarios gratuitos a través de la plataforma Animales BA.