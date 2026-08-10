Por qué mezclar hojas de laurel con bicarbonato, para qué sirve y miles lo aplican en sus hogares.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato de sodio es uno de esos trucos caseros que no requieren ni presupuesto ni ingredientes difíciles de conseguir. El bicarbonato neutraliza los olores mientras que los aceites naturales del laurel refrescan el ambiente: juntos, forman un dúo eficaz para eliminar malos olores, ventilar espacios cerrados y frenar la proliferación de bacterias y hongos en armarios, cajones y heladeras.

A eso se le suma una versatilidad que pocas soluciones comerciales pueden igualar. Funciona como desodorante pasivo en cualquier rincón del hogar y también como limpiador suave para mesadas, azulejos y piletas, sin dañar superficies ni dejar residuos sintéticos. El resultado es un aroma limpio y natural que, a diferencia de la mayoría de los aerosoles, no abruma ni genera sensibilidad.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

Mezcla de laurel y bicarbonato de sodio: prepárala en minutos

El proceso descrito no excede cinco minutos en su ejecución. Es fundamental secar cinco hojas de laurel, un paso esencial para prevenir el desarrollo de moho en la preparación, proceder a triturarlas o cortarlas finamente y posteriormente combinarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Esta mezcla debe ser almacenada en un recipiente hermético.

Para impartir aromas en cajones o en la heladera, se recomienda colocar una cucharadita de la preparación dentro de un saquito de tela. En su función como limpiador, se puede espolvorear sobre la superficie deseada, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Es importante señalar que no ocasiona daños en griferías ni en metales.

Para qué sirve y hasta dónde llega

En consideración a esto, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel son ingredientes comúnmente disponibles en el hogar. Su rápida preparación permite obtener resultados que, en términos de costo y sostenibilidad, superan numerosas alternativas comerciales.

Es importante señalar que, si bien su combinación presenta eficacia en la limpieza diaria, no debe considerarse como un sustituto de una desinfección profesional , especialmente en situaciones de suciedad persistente o humedad significativa. Su utilidad radica en la prevención cotidiana y no en la resolución de problemas que evidencian una situación más grave.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores desagradables, mientras que los aceites del laurel ofrecen propiedades antimicrobianas. Esta sinergia resulta idónea para el mantenimiento habitual en espacios cerrados y con escasa circulación de aire.