En la actualidad, un número creciente de individuos busca espacios que les permitan descansar, relajarse y distanciarse de la rutina diaria, así como del bullicio urbano y el estrés acumulado tras las festividades de fin de año, como la Navidad, Año Nuevo y otras celebraciones. Si lo que realmente anhelas es encontrar un lugar que te ayude a mitigar el estrés acumulado desde el cierre del año anterior, no puedes dejar de visitar esta maravillosa playa. Por esta razón, muchos optan por emprender un viaje en automóvil hacia destinos que están rodeados de naturaleza o donde las aguas termales son el principal atractivo. En México, existen numerosos rincones que ofrecen estas aguas, muchos de los cuales son poco conocidos, lo que contribuye a que la tranquilidad sea un elemento primordial en la experiencia. Si usted se siente atraído por las playas y anhela escapar de la vida urbana sin alejarse en exceso, la playa Agua Caliente, ubicada en el encantador pueblo de La Ventana en Baja California Sur, representa una opción sumamente recomendable. Durante todo el año, sus aguas se mantienen cálidas a una temperatura óptima y su oleaje es apacible. Las vistas son ideales para disfrutar de un atardecer o un amanecer, donde se puede contemplar una maravillosa fusión de colores en el cielo, que abarca tonalidades de naranja, fucsia y violeta. El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye a que su estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve. Es importante tener en cuenta que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar. Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría causar lesiones en la piel o incluso quemaduras en las manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua. Al llegar, una de las primeras impresiones que tendrá, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar. A pesar de la distancia que separa el sitio de la Ciudad de México, su proximidad al encantador pueblo de La Ventana, ubicado al sur de La Paz, facilita un acceso ágil y conveniente. Para llegar a la playa Agua Caliente, es imperativo dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal. Posteriormente, será necesario girar a la izquierda para continuar por el Corredor Isla Cerralvo. Más adelante, deberás girar a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuarás por el Corredor Mar de Cortez y, finalmente, girarás a la derecha, donde alcanzarás tu destino final.