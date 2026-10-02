La primavera es el escenario ideal para cultivar la huerta en el suelo o en macetas. Algunas se destacan por tener ciclos cortos que permiten cosechas en la misma temporada.

El calendario fue publicado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que recomienda la siembra de rabanito, zapallito y pepino.

Las tres verduras que el INTA recomienda sembrar en octubre

Para octubre, el INTA recomendó el cultivo de rabanito, zapallito y pepino.

El rabanito es el que tiene el ciclo más corto. Se puede cosechar pasados los 25 o 30 días tras la plantación, lo que permite realizar varias tandas en la temporada.

Las 3 verduras que conviene sembrar en octubre para tener cosecha en primavera y verano: cuánto tardan en crecer.

Por su parte, el zapallito también tiene un período corto de entre 45 y 60 días tras la siembra directa.

El pepino demandará un poco más de tiempo. Según el INTA, la verdura tarda entre 50 y 70 días para su completa maduración.

Las claves del INTA para una siembra exitosa

El INTA señala que la primavera trae condiciones favorables para la siembra como la luz solar y temperaturas cálidas. Sin embargo, advierte que el calor extremo puede generar estrés en las plantas.

Las 3 verduras que conviene sembrar en octubre para tener cosecha en primavera y verano: cuánto tardan en crecer.

En el caso del pepino, se debe contar con un espacio amplio para que los tallos puedan desarrollarse. Los tallos pueden guiarse mediante una estructura vertical si se tiene poco espacio horizontal. El zapallito también se adapta al cultivo directa durante los meses cálidos.

Por su parte, el rabanito aprovecha una humedad pareja durante su ciclo corto, por lo que requiere de un riego regular para que las raíces puedan crecer.

A la hora de sembrar, es importante elegir un lugar bien iluminado. Se recomienda evitar que la tierra quede desnuda durante los períodos de altas temperaturas.

Cubrir los suelos o macetas con hojas o pasto puede reducir el calentamiento, conservar la humedad y aportar materia orgánica.

El riego deberá ser ajustado al clima de cada jornada y al estado de las plantas. En el caso del pepino y el zapallito, requieren de agua constante, especialmente cuando empiezan a florecer y formar los frutos .

La tierra debe conservar humedad, pero sin riego excesivo que forme encharcamientos.

Las plagas pueden poner en riesgo las verduras, por lo que el INTA recomienda diseñar la huerta de forma que se favorezca la presencia de insectos benéficos y polinizadores.