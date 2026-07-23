En esta noticia No se puede cantar victoria

La caída en los precios del jitomate, el chile serrano y el aguacate, ingredientes esenciales para el guacamole, llevaron a la inflación a su cuarta quincena consecutiva a la baja y acercan el indicador a una décima del rango objetivo del Banco de México.

De acuerdo con el Inegi, la inflación en la primera quincena de julio se ubicó en 3.1%, lo que significó una desaceleración en relación con el resultado del cierre de junio, cuando el indicador se ubicó en 3.39%.

La caída fue consecuencia principalmente de la reducción de tres verduras que al principio del año habían presionado al alza la canasta de precios del Inegi.

La mayor reducción en la comparación quincenal correspondió al jitomate, qué se abarató 13.18%, seguido del chile serrano, cuyo precio cayó 5.17%, mientras que el aguacate bajó 2.59%.

Hasta hace un par de meses, el jitomate y los chiles en general se mantenían como los productos que generaban mayor presión a los bolsillos de los mexicanos, debido a desajustes en la producción.

Sin embargo, con la llegada de la temporada de cosechas del verano, los precios volvieron a niveles normales.

No se puede cantar victoria

El Banco de México tiene el objetivo permanente de que la inflación se ubique en 3%, y aunque el indicador está cerca de ese dato, Banamex pronostica que hacía el cierre del año se ubicará en 4.2%.

En la segunda mitad de 2026, señalan las estimaciones del banco, el efecto de la baja en las mercancías perderá fuerza dentro del indicador general, y será presionada por los precios de los servicios.

“La inflación de servicios se encuentra por arriba de su promedio histórico, por presiones acumuladas de costos, las cuales estarían mitigadas parcialmente por una creación de empleos modesta y también por un posible efecto más visible de la holgura económica sobre este componente”, dice Banamex.

Además, el Área de Estudios Económicos del banco adelanta que el indicador volverá a acelerar a partir de agosto para alcanzar 4.2% al cierre del año, 1.2 puntos porcentuales por arriba de la meta del Banco de México.