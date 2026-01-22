Lanzan un programa de reinserción laboral para mayores de 50 años: cómo aplicar y qué rubros se buscan Fuente: Shutterstock

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la apertura de un nuevo programa de reinserción laboral orientado a personas mayores de 50 años que buscan volver al mercado formal de trabajo.

Por su parte, esta nueva iniciativa apunta a aprovechar la experiencia acumulada y facilitar el acceso a nuevas oportunidades profesionales.

Asimismo, el plan tiene como fin permitir la reinserción laboral de una franja etaria en la que, en muchos casos, se dificulta el acceso.

Cómo funciona el nuevo programa de reinserción laboral

El Programa de Reinserción Profesional está destinado a perfiles con experiencia previa que se encuentren en búsqueda activa de empleo. El objetivo principal es fortalecer la empleabilidad y acompañar el proceso de regreso al mundo laboral.

A su vez, la iniciativa hace especial hincapié en la llamada “Empleabilidad plateada”, un concepto que reconoce el valor del conocimiento, la madurez profesional y las habilidades desarrolladas a lo largo de los años.

Está orientado principalmente a personas con experiencia en los siguientes rubros:

Legales

Finanzas

Tecnología

Operaciones

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción al programa ya se encuentra abierta y estará disponible hasta el 27 de febrero de 2026. Todo el proceso se realiza de manera digital a través de la aplicación +Simple, una plataforma desarrollada por la Ciudad para personas mayores.

Para postularse, los pasos son simples y no requieren trámites presenciales:

Descargar la app +Simple desde el celular

Ingresar a la sección “Empleo +50”

Buscar el “Programa de Reinserción Profesional”

Completar el formulario de inscripción

Una vez registrados, los postulantes podrán acceder a un espacio de acompañamiento personalizado y con oportunidades laborales acordes a su perfil.

En tanto, es un requisito indispensable tener 50 años o más para poder postularse y calificar dentro de un empleo al momento de hacer la inscripción.

Lanzan un programa de formación profesional: qué rubros están disponibles

La Ciudad de Buenos Aires ofrece una amplia variedad de cursos, trayectos y capacitaciones laborales pensados para jóvenes y adultos que buscan mejorar sus oportunidades de empleo.

La oferta formativa abarca múltiples áreas estratégicas con alta demanda de perfiles capacitados, entre ellas:

Informática

Energía eléctrica

Mecánica automotriz

Construcciones

Hotelería y gastronomía

Imagen y sonido

Carpintería

Turismo

Textil

Estética

Todos los cursos son gratuitos y cuentan con certificación oficial de validez nacional, lo que permite sumar credenciales reconocidas en todo el país.

Para inscribirse, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos: