Pintar una puerta puede parecer tarea sencilla, pero hay un detalle que suele pasar desapercibido y que puede arruinar el resultado final. Antes de aplicar la pintura, los expertos recomiendan prestar atención a una zona donde se acumula la suciedad invisible que afecta la adherencia del producto.

Quienes buscan renovar una puerta muchas veces, ponen el foco en la elección del color, el acabado o las herramientas adecuadas.

¿Cuál es la parte de la puerta que todos olvidan limpiar? (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, la limpieza previa sigue siendo uno de los pasos más importantes, especialmente e sectores que están en contacto permanente con las manos.

La zona de la puerta que acumula grasa y puede arruinar la pintura

Antes de pintar, los profesionales aconsejan limpiar toda la superficie de la puerta con un limpiador doméstico capaz de eliminar grasa y suciedad acumulada.

Dentro de esa tarea hay un punto crítico: el área que rodea al picaporte o pomo. Se trata de una de las zonas más manipuladas de la casa y, por lo tanto, una de las que más grasa de las manos concentra.

Si esa suciedad no se elimina correctamente, la pintura puede adherirse de forma irregular, generar marcas o perder durabilidad con el paso del tiempo.

Cómo preparar una puerta antes de pintar para lograr un mejor acabado

Los especialistas suelen señalar que retirar la puerta de sus bisagras permite trabajar con mayor comodidad y obtener mejores resultados.

Además de limpiar la superficie, recomiendan desmontar herrajes como picaportes, cerraduras y otros accesorios. Esto ayuda a conseguir un acabado más prolijo y evita manchas de pintura en piezas metálicas.

Entre las tareas previas también se encuentran: