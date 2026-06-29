La Vía Láctea atraviesa un proceso que mantiene en alerta a la comunidad científica. Aunque desde la Tierra parece una estructura inmóvil en el cielo nocturno, la galaxia continúa evolucionando y las observaciones más recientes revelan que vuelve a experimentar perturbaciones gravitatorias que recuerdan a antiguos eventos de fusión galáctica.

Las evidencias no apuntan a una colisión inmediata, sino a un fenómeno que se desarrolla a lo largo de millones de años. Sin embargo, las señales detectadas en el movimiento de las estrellas y en la distribución de la materia oscura permiten a los astrónomos reconstruir el pasado de la galaxia y anticipar cómo podría transformarse en el futuro.

La Vía Láctea conserva las huellas de antiguas fusiones galácticas

Comprender la historia de la Vía Láctea fue posible gracias a enormes catálogos astronómicos. Primero, el Sloan Digital Sky Survey revolucionó la recopilación de datos del universo y, posteriormente, el telescopio espacial Gaia elevó esa tarea al registrar cerca de 2.000 millones de estrellas.

Las evidencias no apuntan a una colisión inmediata, sino a un fenómeno que se desarrolla a lo largo de millones de años. (Foto: Archivo).

Con esa información, los investigadores identificaron estrellas cuyas órbitas no coinciden con el movimiento habitual del disco galáctico. En lugar de desplazarse de forma ordenada, siguen trayectorias irregulares que sugieren un origen diferente.

La composición química de esos astros refuerza esa hipótesis. Al contener menos elementos pesados que las estrellas formadas en la Vía Láctea, los científicos concluyen que pertenecieron a galaxias más pequeñas que fueron absorbidas hace miles de millones de años.

Gaia-Sausage-Enceladus explica cómo una fusión cambió la Vía Láctea

Uno de los episodios mejor documentados es el conocido como Gaia-Sausage-Enceladus, una galaxia que fue incorporada por la Vía Láctea hace entre 8.000 y 11.000 millones de años.

Los estudios muestran que aquella colisión alteró profundamente la estructura galáctica. Parte del disco primitivo fue desplazada hacia el halo y numerosos cúmulos estelares pasaron a formar parte de la Vía Láctea tras la fusión.

Además, los especialistas consideran que ese impacto pudo modificar la orientación del disco respecto del halo de materia oscura, un componente invisible que no emite luz, pero cuya gravedad resulta esencial para mantener unida la galaxia.

La Gran Nube de Magallanes podría provocar una nueva fusión galáctica

Actualmente, la atención de los astrónomos está puesta en la Gran Nube de Magallanes, la galaxia satélite más masiva que acompaña a la Vía Láctea.

Las investigaciones indican que su intensa atracción gravitatoria ya está deformando el halo de materia oscura y alterando el equilibrio dinámico del sistema. Estas modificaciones recuerdan, aunque a menor escala, a las que dejaron antiguas fusiones galácticas.

Si bien no se espera un “choque cósmico” inmediato, los expertos sostienen que la interacción entre ambas galaxias ya está en marcha y continuará durante millones de años. Este proceso permitirá comprender mejor cómo evolucionan las galaxias y de qué manera la materia oscura influye en su transformación, uno de los mayores enigmas de la astrofísica moderna.