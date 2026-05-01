Hay un truco casero y viral que se repite en cocinas de todo el mundo y que la mayoría de los argentinos ya está adoptando: forrar los cajones de la cocina con papel de aluminio. No es un mito ni una moda pasajera. Se trata de una solución simple y económica, con fundamentos prácticos concretos y con efectividad comprobada. El papel de aluminio es desechable y facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo, ya que protege de derrames y suciedad. En la cocina, eso se traduce en varias ventajas simultáneas. El procedimiento es simple y lleva menos de cinco minutos por cajón: No hace falta pegamento ni cinta adhesiva. El propio peso de los utensilios mantiene el papel en su lugar. La regla es simple: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se cambia. Si el papel está muy sucio, roto o con restos difíciles, es mejor desecharlo directamente. En cajones de uso intenso, como el de los cubiertos o el de las especias, el recambio puede ser mensual. En cajones de uso ocasional, puede durar varios meses sin inconvenientes. Además de los cajones, el papel aluminio sirve como revestimiento en estanterías y cajones en general, facilitando la limpieza y protegiendo las superficies de la humedad o la suciedad. También funciona en los cajones de la heladera, especialmente en las bandejas de frutas y verduras. Al forrar los cajones de frutas y verduras del refrigerador, se protege el electrodoméstico y se facilita la limpieza, ya que los restos de los alimentos quedan sobre el papel y no directamente en las bandejas. Un rollo de papel aluminio que ya está en cualquier cocina argentina. Poca inversión y un resultado inmediato.